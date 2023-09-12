رائحة غريبة فى الجو.. و"الأرصاد" تكشف علاقتها بـ"دانيال"

لاحظ عدد من المواطنين وجود رائحة غريبة في الجو قرب فجر اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر، تشبه رائحة مياه الصرف الصحي.

وربط البعض بين الرائحة والعاصفة دانيال التي تأثرت مصر بها أمس الإثنين.

"الأرصاد" تنفي علاقة الرائحة المنتشرة بالعاصفة دانيال

ونفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، لـ"الدستور"، الأقاويل المترددة عبر منصات التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، عن أي صلة ربط بين الرائحة المنتشرة وتداعيات العاصفة دانيال.

وأوضحت "غانم" أن تداعيات العاصفة دانيال تكمن فقط في حدوث الأتربة وسقوط الأمطار والتقلبات الجوية، وذلك بالفعل ما تعرضت له بعض المناطق في مصر من رياح وأتربة ورمال مثارة؛ بسبب العاصفة التي ضربت الأراضي الليبية.