تركي يقتل زوجته أمام أطفاله ويخرج إلى الشارع حاملًا السكين.. فيديو صادم

في مشهد مروع ومأساوي، شهدت منطقة إسنيورت بإسطنبول في تركيا، جريمة قتل مروعة لسيدة تدعى بيري.

وقعت الجريمة في صباح الإثنين 18 سبتمبر 2023، حين طعنها زوجها حتى الموت أمام أطفالها بعد مشاجرة، وخرج من منزله حاملاً سكينًا في يده.

وفقًا للشهود، فإن الزوج كان يتجادل مع زوجته في المنزل، إلا أنه فجأة طعنها وأصابها بجروح خطيرة في البطن والظهر، وأصاب الأبناء بخوف وصدمة قد تلاحقهم مدى العمر.

حاول الزوج الهرب من المكان بسرعة، والتقتطه كاميرات المراقبة في الشارع، وهو يحمل أداة الجريمة في يده، دون أي شعور بالندم.

وقامت فرق الشرطة والطواقم الطبية بإرسال خبراء لمقر الحادث، لكن لم تستطع الفرق الطبية أن تنقذ الزوجة، فقد توفيت قبل أن تصل إلى المستشفى، رغم كل التدخلات التي أجريت.

وأثارت الجريمة شكاوى شديدة من قبل المجتمع التركي، الذي اعتبرها جرائم مروعة وغير مقبولة، وكان هناك ردود فعل ضخمة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حثًا على التضامن مع أطفاله الأبرياء، والحصول على عدالة قاسية للقاتل.

غضب واسع

وقال أحد رواد التواصل الاجتماعي: "يبدو أن القاتل التركي كان يعاني من عدم السلام والرضا في علاقته مع زوجته، لكنه اختار الدم، وأصاب الأبناء بصدمة نفسية شديدة ستلاحقهم طوال العمر".



وغرد مواطن تركي آخر: "واقعة الأب القاتل في منطقة إسنيورت، أصابت المجتمع التركي بالغضب والإحباط، فقد خرج من منزله حاملا سكينًا في يده بعد تنفيذ جريمته المروعة. هذا مشهد لا يُنسى، لأنه يظهر كيف تؤثر الجرائم على الإنسان، وكيف تؤدي إلى حروب دائمة".



عقوبة القتل في تركيا تختلف حسب نوع الجريمة وخطورتها ومدة العمر والحالة الجنائية للقاتل، ووفقا للمادة 35 من قانون العقوبات التركي، فإن هذه هي المعايير العامة للعقوبات: