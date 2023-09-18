الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تركي يقتل زوجته أمام أطفاله ويخرج إلى الشارع حاملًا السكين.. فيديو صادم

الزوج القاتل في تركيا
الزوج القاتل في تركيا

في مشهد مروع ومأساوي، شهدت منطقة إسنيورت بإسطنبول في تركيا، جريمة قتل مروعة لسيدة تدعى بيري.

وقعت الجريمة في صباح الإثنين 18 سبتمبر 2023، حين طعنها زوجها حتى الموت أمام أطفالها بعد مشاجرة، وخرج من منزله حاملاً سكينًا في يده.

وفقًا للشهود، فإن الزوج كان يتجادل مع زوجته في المنزل، إلا أنه فجأة طعنها وأصابها بجروح خطيرة في البطن والظهر، وأصاب الأبناء بخوف وصدمة قد تلاحقهم مدى العمر.

حاول الزوج الهرب من المكان بسرعة، والتقتطه كاميرات المراقبة في الشارع، وهو يحمل أداة الجريمة في يده، دون أي شعور بالندم.

وقامت فرق الشرطة والطواقم الطبية بإرسال خبراء لمقر الحادث، لكن لم تستطع  الفرق الطبية أن تنقذ الزوجة، فقد توفيت قبل أن تصل إلى المستشفى، رغم كل التدخلات التي أجريت.

وأثارت الجريمة شكاوى شديدة من قبل المجتمع التركي، الذي اعتبرها جرائم مروعة وغير مقبولة، وكان هناك ردود فعل ضخمة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حثًا على التضامن مع أطفاله الأبرياء، والحصول على عدالة قاسية للقاتل.

غضب واسع

وقال أحد رواد التواصل الاجتماعي: "يبدو أن القاتل التركي كان يعاني من عدم السلام والرضا في علاقته مع زوجته، لكنه اختار الدم، وأصاب الأبناء بصدمة نفسية شديدة ستلاحقهم طوال العمر".

وغرد مواطن تركي آخر: "واقعة الأب القاتل في منطقة إسنيورت، أصابت المجتمع التركي بالغضب والإحباط، فقد خرج من منزله حاملا سكينًا في يده بعد تنفيذ جريمته المروعة. هذا مشهد لا يُنسى، لأنه يظهر كيف تؤثر الجرائم على الإنسان، وكيف تؤدي إلى حروب دائمة".


عقوبة القتل في تركيا تختلف حسب نوع الجريمة وخطورتها ومدة العمر والحالة الجنائية للقاتل، ووفقا للمادة 35 من قانون العقوبات التركي، فإن هذه هي المعايير العامة للعقوبات:

  • في حالة الشروع في الجريمة، يعاقَب الجاني بالسجن من 13 سنة إلى 20 سنة بدلاً من السجن المؤبد المشدد، ومن 9 سنوات إلى 15 سنة بدلاً من السجن المؤبد.
     
  • في حالة الدفاع عن النفس لصدّ هجوم ظالم، ضد حق ينتمي لنفسه أو لآخر، بطريقة تتناسب مع الهجوم، فلا يتم معاقبة القاتل، نظرًا لأن الدفاع عن النفس مقبول كسبب للامتثال للقانون إذا تم استيفاء جميع الشروط.
     
  • في حالة جريمة غير عمد في تركيا، يتم تحديدها بالسجن من سنتين إلى ست سنوات.
     
  • في حالة جريمة ضد طفل دون سن الثامنة عشرة، يتم تحديدها بالسجن المؤبد المشدد.
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