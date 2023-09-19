إزالة 49 تعديًا على الأراضى الزراعية ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتمكنت من رصد وإزالة 49 حالة تعد ومخالفات بناء وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال عماد حسن رئيس، مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إنه في إطار الجهود المبذولة فى إزالة التعديات نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ٣٧ حالة إزالة لتعديات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية، حيث قام المهندس إيهاب عبدالقوي وشريف سمير وعلي الكيال ويسرى محمد نواب رئيس المركز يرافقهم رؤساء القرى والاحياء وإدارة الإزالات والاشغالات بحملات مكبرة لازالة التعديات وتمكنوا من رصد وإزالة ٧ حالات تعد بالبناء المخالف بحي شرق المدينة جاءت بين ردم حالات حفر وفك شدات خشبية وإيقاف صب سقف، كما تم بحى غرب ردم حالتين بجوار الطريق الدائري بأبوحرب وإيقاف ٥ حالات بناء مخالف مع التحفظ على ٢ خلاطة بديوان الوحدة وتمت إزالة ٣ حالات تعد على أرض زراعية الأولى بحوض الخزام علي مساحة ١٢سهما، والثانية بحوض فتح الباب علي مساحة ١٢ سهما والثالثة بحوض بين سوارس علي مساحة ١٥سهما إلى جانب تشميع حالة بشارع العاشر من رمضان طبقا لقانون ١١٩ لسنة 2008، وإزالة الوحدة المحلية بالحسينية ١٠ حالات تعد بقرية نزلة عمر وأرض القصبي وأمام مساكن العكاك، وتمكنت الوحدة المحلية بأبوجرج من إزالة ٥ حالات تعد فى المهد على أرض زراعية بين حفر أساسات وبناء وسملات وفك شدة خشبية وقامت الوحدة المحلية ببني علي بإزالة ٦حالات تعد خارج الحيز العمراني على مساحة ٤ قراريط و١٨ سهما، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمطاي في المنيا

وأضاف المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي نفذت بإشراف ربيع عبدالعظيم وفضل الجبالي والدكتورعبدالظاهر حسن نواب رئيس المركز، إزالة 10 حالات تعد بالبناء على الأرض الزراعية في المهد بقطاع منبال، حيث تمت إزالة ٦ حالات بقرية سيلة الغربية و٤ حالات بقرية مرزوق التابعين لمجلس قروي منبال باستخدام معدات الوحدة المحلية.

وأوضح عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية بالمركز قامت بمواصلة حملات إزالة التعديات، حيث تابع محمد أحمد عبدالحميد رئيس مجلس قروي بني حرام والأجهزة المعاونة، إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بمساحة قيراط ونصف في المهد، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك بمشاركة وحدة التعديات والمتغيرات المكانية وجهة الولاية، فيما تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس والوحدات التابعة جهودها المكثفة لتفعيل الرقابة والرصد الميداني لأي حالة بناء مخالف للقانون بالإزالة الفورية لأي تعديات بالبناء سواء على الأراضي الزراعية أو مخالفة للقانون ١١٩ أو أملاك الدولة.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا