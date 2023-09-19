الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

دراسة جديدة توضح تأثير تناول الجبن فى تقليل خطر الإصابة بالخرف

الجبن
الجبن

تعتبر الصحة العقلية من أهم الجوانب التي يجب أخذها في الاعتبار لضمان جودة حياة الإنسان، ومؤخرًا توجهت الأبحاث العلمية نحو دراسة علاقة تناول الجبن بتقليل خطر الإصابة بالخرف.

وأكد الباحثون، أن تناول الجبن له فوائد صحية متعددة، ففي السطور التالية يوضح الخبراء تفاصيل الدراسة الحديثة ومدى تأثير الجبن في تقليل خطر الإصابة بالخرف، بالإضافة إلى فوائد الجبن الأخرى لصحة الإنسان، وفقًا لما نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

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تفاصيل الدراسة الحديثة:

وكشفت دراسة حديثة أجريت في مجلة "Journal of Alzheimer's Disease" العلاقة بين تناول الجبن وتقليل خطر الإصابة بالخرف، حيث تمت هذه الدراسة على عينة كبيرة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و80 عامًا، وتم متابعتهم لمدة عشر سنوات.

وكانت النتائج مذهلة، حيث أظهرت أن الأشخاص الذين يتناولون الجبن بانتظام يقل لديهم خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون الجبن.

كما تم ارتباط هذا التأثير بالمكونات الغذائية الموجودة في الجبن، مثل الميلاتونين والكالسيوم والفيتامينات الأخرى التي تلعب دورًا هامًا في صحة الدماغ والوقاية من الاضطرابات العقلية.

 

فوائد الجبن لصحة الإنسان:

بصفة عامة، يحتوي الجبن على عدد من العناصر الغذائية الهامة التي تعزز صحة الإنسان، فهو غني بالبروتينات التي تساهم في بناء وصيانة الأنسجة والعضلات، وأيضاً تحتوي على كميات معتدلة من الدهون والكولسترول والكالسيوم والفيتامينات المختلفة، فقد توفر تناول الجبن فوائد عديدة لصحة الإنسان، بما في ذلك:

تعزيز صحة العظام: نظرًا لاحتوائه على كميات عالية من الكالسيوم، يمكن أن يكون الجبن مفيدًا في تعزيز صحة العظام والوقاية من أمراض مثل هشاشة العظام.

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دعم صحة القلب: تبين بعض الدراسات أن الجبن المصنوع من الحليب قليل الدسم يساهم في تقليل خطر أمراض القلب والشرايين، نظرًا لاحتوائه على الدهون الصحية والأحماض الدهنية أوميجا-3.

تعزيز النظام المناعي: يحتوي الجبن على البروتينات والفيتامينات التي تعمل على تقوية جهاز المناعة والحماية من الأمراض والعدوى.

وتظهر الدراسات الحديثة أن تناول الجبن قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بالخرف، ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار تناول الجبن كجزء من نظام غذائي متوازن ومعتدل. 

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