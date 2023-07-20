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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أعراض الخرف غير المعروفة التي تكتشفها أثناء قيادة السيارة

الخرف
الخرف

يعد الخرف أحد الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم، حيث يجلب معه الألم والمعاناة لكل من المصابين به ومن حولهم، حتى يتم اكتشاف العلاج فإن وجود طرق لاكتشاف الحالة في أقرب وقت ممكن يمنح الأشخاص أفضل فرصة للتحكم في الأعراض وتخفيفها.

أعراض الخرف غير المعروفة

يعد فقدان الذاكرة علامة شائعة يدركها معظم الناس، هل يمكنك في كثير من الأحيان اكتشاف الخرف لدى شخص ما من خلال طريقة قيادته للسيارة؟

قد يرتكب المصابون أخطاء خطيرة على الطريق مثل إرباك دواسة الفرامل ودواسة الوقود أو إجراء تغييرات مفاجئة في الحارة أو السرعة أو القيادة ببطء شديد، كذلك الخدوش الجديدة على السيارة أو العديد من الحوادث، حيث يستغرق وقتًا طويلاً للقيام بمهمة بسيطة وعدم القدرة على شرح السبب.

يمكن أن تصبح المهام البسيطة والمألوفة مثل القيادة صعبة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الخرف حيث تبدأ وظائف المخ والنشاط المعرفي في التدهور.

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يمكن أن يحدث هذا فجأة أو بمرور الوقت ويؤدي إلى مهام بسيطة أو إجراءات أساسية تتطلب بشكل غير متوقع الكثير من التفكير والطاقة.

يتراكم خطر الإصابة بالخرف مع مرور الوقت ويعزى ذلك جزئيًا إلى العوامل الوراثية التي لا يمكن تغييرها، ولا يوجد حاليًا علاج أو وسيلة لإبطاء المرض المميت الذي يسرق ذاكرتهم وذكائهم وقوتهم البدنية.

ولكن حاليا ثبت هذا الأسبوع وفقا لموقع ذا صن أن هناك علاج جديد تم بدء تجربته هذا الأسبوع على الخرف وأثبت فاعليته وفي انتظار مزيد من النتائج.

الأعراض المبكرة للخرف

  • فقدان الذاكرة
  • صعوبة في التركيز
  • يجدون صعوبة في تنفيذ المهام اليومية المألوفة
  • تكافح لمتابعة محادثة أو العثور على الكلمة الصحيحة
  • يتم الخلط بين الزمان والمكان
  • تغيرات في المزاج
الخرف الخرف وقيادة السيارة الوفاة العوامل الوراثية اعراض الخرف

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