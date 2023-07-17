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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دراسة علمية: ضعف البصر يؤدى لزيادة الخرف والإصابة بألزهايمر

ضعف البصر
ضعف البصر

كشفت دراسة علمية عن أن مشاكل الرؤية قد تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف، حيث ترتبط صحة العين بصحة الدماغ بشكل وثيق.

وتوصلت دراسة جديدة، نُشرت في مجلة "JAMA Ophthalmology"، إلى أن كبار السن الذين يعانون من مشاكل في الرؤية قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف.

وقام باحثون في جامعة ميشيغان الأمريكية، بتحليل البيانات من الدراسة الوطنية للصحة واتجاهات الشيخوخة لعام 2021، والتي أظهرت وجود صلة بين جميع أنواع مشاكل الرؤية وزيادة الخرف، بما في ذلك مرض ألزهايمر، وذلك وفق شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وحسب الدراسة، كلما زاد عدد أنواع مشاكل الرؤية التي يعاني منها الشخص زادت فرص الإصابة بالخرف، حيث تضمنت الدراسة بيانات وطنية من 2967 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 71 عاما وما فوق.

وقالت مؤلفة الدراسة الرئيسية أوليفيا كيلين، دكتوراه في الطب ومحاضرة إكلينيكية في طب العيون والعلوم البصرية في جامعة ميشيغان، لفوكس نيوز: "افترضنا أن ضعف البصر قد يرتبط بالخرف لأن الدراسات السابقة وجدت ارتباطًا بينهما"، مشيرة إلى أن فقدان التحفيز البصري سيؤدي إلى الانسحاب وتقليل المشاركة العقلية، كما أن صحة العين وصحة الدماغ ترتبطان ارتباطا وثيقا لدى كبار السن.

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وتابعت: "هذه الدراسة فريدة من نوعها لأنها استخدمت حدة بصرية محدثة ومُقاسة بشكل موضوعي، مما يعني أن جميع المشاركين قد تم اختبار رؤيتهم، وقد سمح لنا هذا بتحليل الارتباطات بين حدة البصر والخرف".

ويقول الخبراء إن مشاكل الرؤية يمكن الوقاية منها إلى حد كبير، على الرغم من ارتباط صحة العين وصحة الدماغ ارتباطًا وثيقًا بكبار السن، إلا أن معظم مشاكل الرؤية يمكن علاجها، على حد قول كيلين.

وأوضحت كيلين أن إعتام عدسة العين يعد أحد الأسباب الرئيسية لضعف البصر لدى كبار السن، ويمكن عكس فقدان البصر الناتج عن إعتام عدسة العين من خلال جراحة طبية، ونظرًا لأن ضعف البصر مرتبط بالخرف، فقد يكون علاج مشاكل الرؤية أحد المفاتيح لتقليل خطر الإصابة بالألزهايمر.

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