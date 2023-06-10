طبيب يتحدث لـ"الدستور" عن مرض الخرف الجبهي الصدغي وأعراضه

يهتم الكثير من الجمهور ورواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال البحث على موقع الأكثر شهرة “جوجل” عن مرض الخرف الجبهي الصدغي، لذا نرصد خلال السطور التالية معلومات عن المرض.

كشف الدكتور أحمد المسيري، أستاذ بقسم الأمراض العصبية والنفسية بعين شمس، عن معنى مرض الخرف الجبهي الصدغي، خاصًة بعد البحث الكثير من قِبل روّاد السوشيال ميديا ومستخدمي موقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، لمعرفة الكثير من المعلومات عنه.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "هذا المرض يتسبب في حدوث اضطرابات دماغية، ما يؤثر على السلوك واللغة الخاصة بالمصاب بهذا المرض، وبعض الأطباء يصنف هذا المرض بالمرض النفسي، خاصة أنه يجعل الشخص المصاب به سلوكه وطريقتها تتغير، وتعاملته الاجتماعية، ومن الممكن أن يصاب باندفاع شديد، ويكون لديه لا مبالاة في مشاعره التي يشعر بها".

أعراض إصابة الشخص بـ"الخرف الجبهي الصدغي"

وأضاف أستاذ بقسم الأمراض العصبية والنفسية بعين شمس: "يصيب مرض الخرف الجبهي الصدغي كبار السن خاصة الذين يتراوح أعمارها ما بين الـ 40 و65 عامًا"، وعن أعراض هذا المرض قال: "فقدان التعاطف ومهارات التعامل مع الآخرين، فقدان القدرة على ضبط النفس، دخول المريض في حالة اكتئاب، عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، تغير السلوك الشخص الخاص بالطعام، الإكثار من تناول الحلويات والكربوهيدرات تصل لحد الإفراط".

وأكد أن مرض الخرف الجبهي الصدغي يسبب مشاكل في النطق واللغة، ووجود صعوبات في نطق بعض الكلمات أو معرفة مسميات الأشياء بأسمائها الطبيعية، مع وجود صعوبة في البلع والحركة بشكل طبيعي.

ولفت إلى أنه يجب المتابعة مع طبيب لتشخيص الحالة جيدًا للحصول على علاج يناسبه، خاصًة إذا كان هناك صعوبة في التخاطب أو الشعور باكتئاب والعديد من الأعراض السالف ذكرها تحتاج إلى طبيب يتابع معه المريض.