الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

دراسة: الحصول على قيلولة منتظمة أثناء النهار تحمي من الخرف

قيلولة النهار
قيلولة النهار

وجدت دراسة أن قيلولة بعد الظهر تساعد في تجنب الخرف، يمكن أن يؤدي الاستمتاع بقيلولة أثناء النهار إلى إبطاء معدل تقلص دماغك، مما يجعله أكبر وأكثر صحة في منتصف العمر وكبار السن.

استخدم العلماء في جامعة كوليدج لندن بيانات من 378،932 بريطانيًا تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا،ووجدوا أن بعض الناس أكثر عرضة وراثيا للنوم أثناء النهار وأظهرت الفحوصات أن أدمغة القيلولين تبدو أصغر من 2.6 إلى 6.5 سنة.

وقالت الدكتورة فيكتوريا جارفيلد  كبيرة مؤلفي الدراسة وفقا لموقع ذا صن: "بالنسبة لبعض الناس قد تكون القيلولة القصيرة خلال النهار جزءًا من اللغز الذي يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ مع تقدمنا ​​في السن".

وتابعت:"آمل أن تساعد هذه الدراسة في تقليل وصمة العار التي لا تزال قائمة حول القيلولة أثناء النهار"، حيث بقترح الباحثون أن قفزة سريعة لمدة أقل من 30 دقيقة في وقت مبكر من بعد الظهر هي الأفضل.


قالوا إنه يمكن أن يحمي الدماغ من التدهور الناجم عن عدم النوم الكافي في الليل، حيث يقول واحد من كل خمسة بريطانيين إنهم يأخذون قيلولة بانتظام خلال النهار  مع احتمال أن يغفو كبار السن.

من المعروف أن قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بالأمراض لكن العلم حول فوائد القيلولة مختلط حيث وجدت بعض الدراسات أنها علامة على اعتلال الصحة.

قارنت دراسة الدكتور جارفيلد حجم مادة الدماغ لدى الأشخاص الذين جعلهم حمضهم النووي أكثر أوأقل عرضة للقيلولة أثناء النهار.

يشير الحجم الأكبر للدماغ إلى أنه أكبر وأثقل ومليء بالأعصاب الحيوية مما يقلل من خطر الإصابة بالخرف .

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين أخذوا قيلولة لديهم حجم دماغ أعلى بنسبة 1.3٪ في المتوسط.

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