إذا كُنت تُعاني منه.. 5 نصائح للمساعدة في منع الخرف

قد لا تعتقد أن تنظيف أسنانك بالخيط أو الغناء أثناء الاستحمام يمكن أن يكون له تأثير دائم على عقلك، ولكن وفقًا للخبراء، فإن هذه ليست سوى اثنين من تعديلات نمط الحياة البسيطة التي ثبت أنها تساعد في منع الخرف وفقدان الذاكرة المرتبط بالعمر.

ووفقًا لمنظمة الزهايمر العالمية، يمكن الوقاية من حوالي 40 في المائة من حالات الخرف، وذلك من خلال القيام بأشياء بسيطة لتقليل المخاطر على النحو الموصى به من قبل كبار الخبراء في هذا المجال، تستعرضها «الدستور» على النحو التالي:

1. قم بتوسيع قوة عقلك

حاول أن تستمر في التعلم بشكل ما، أي شيء يتطلب القراءة والتركيز والحفظ جيد، يقول عالم الأعصاب الأمريكي الدكتور راهول جانديال، مؤلف كتاب دروس الحياة من جراح الدماغ: «ابذل جهدًا لتعلم شيء غير مألوف».

يعرف العلماء الآن أن الدماغ يتجدد باستمرار، وهي عملية تعرف باسم تكوين الخلايا العصبية، من خلال تشجيع ولادة اتصالات عصبية جديدة وبقائها على قيد الحياة، لزيادة حجم وقوة عقلك، مما يجعله أكثر مقاومة لتدهور الذاكرة، حيثُ تعدّ عملية التعلم ذاتها هي إحدى الطرق لتوسيع قوة العقل ولكن فقط إذا تطلب الأمر مجهودًا.

2. الفرشاة والخيط دون فشل

يقول طبيب الأسنان جيمس جولنيك، من Bow Lane Dental Group في لندن ، إن التنظيف بالفرشاة والتنظيف بين أسنانك كل يوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة، وكلما زاد عدد الأسنان التي نخسرها مع تقدمنا ​​في السن، زاد خطر ضعف الوظيفة الإدراكية.

ووجدت دراسة أجريت عام 2021 أن المشاركين الذين فقدوا المزيد من الأسنان كانوا أكثر عرضة 1.5 مرة للإصابة بضعف الإدراك، مع زيادة المخاطر وفقًا لعدد الأسنان المفقودة.

كما كشفت الدراسات عن وجود علاقة بين البكتيريا والالتهابات التي تسببها أمراض اللثة وتراكم بروتينات الأميلويد المرتبطة بمرض الزهايمر.

لذا يجب أن تُظف أسنانك لمدة دقيقتين مرتين في اليوم واستخدم الخيط ، وفرشاة ما بين الأسنان أو نفاثة مائية للتنظيف بين أسنانك يوميًا على الأقل، كما يقول جيمس.

3. مارس الكوميديا

خصص وقتًا للضحك كل يوم سواء كنت تشاهد عرضًا كوميديًا أو تشارك نكتة أو تجد شيئًا مضحكًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

يقول الدكتور توم ماكلارين ، استشاري الطب النفسي في مستشفى تشيلسي وويستمنستر بلندن وفي ري: كوجنيشن هيلث ، وهي عيادة متخصصة: "تظهر الأبحاث أن الضحك بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالخرف".

يؤدي فعل الضحك إلى إطلاق مواد كيميائية "تشعر بالسعادة" في الدماغ بما في ذلك الدوبامين والسيروتونين ، مما يبطل الحالة المزاجية السيئة وحتى الاكتئاب (كلاهما من عوامل الخطر للخرف).

4. اترك عادات النوم السيئة

أهدف إلى النوم لمدة سبع إلى ثماني ساعات كل ليلة وقطع قيلولة أثناء النهار إذا كان ذلك يجعلك أقل إرهاقًا في المساء.

أظهر بحث نُشر في Nature Communications في أبريل 2022 أن أولئك الذين يعانون من قصر نوم مستمر - يُعرَّف بأنه أقل من ست ساعات في الليلة - عندما يكونون في منتصف العمر هم أكثر عرضة بنسبة 30٪ للإصابة بالخرف عندما يكبرون.

ويقول جاي ليشزينر ، أستاذ علم الأعصاب وطب النوم في مستشفيات جايز وسانت توماس في لندن، إن النوم الجيد يزيل الجسم السموم بما في ذلك تراكم بروتينات بيتا أميلويد المرتبطة بمرض الزهايمر، مُشيرًا إلى أنَّه عندما تحرم من النوم، تتوقف هذه العملية، وتظهر الأبحاث أن مستويات بيتا أميلويد لديك ترتفع.

5. شرب المزيد من الماء

تأكد من شرب 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميًا لأن الجفاف يمكن أن يتسبب في ضعف التركيز ويؤثر على الذاكرة، حيث تظهر التأثيرات بشكل خاص عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف بسبب مرض الزهايمر، والذين يجدون صعوبة في تذكر الشرب.

هذا يمكن أن يجعل أعراضهم تتدهور بشكل كبير ، مما يؤدي إلى الارتباك وحتى الاستشفاء ، وفقًا لمنظمة الزهايمر.