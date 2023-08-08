بعد سن الـ 30 عاماً.. أعراض الخرف المبكر المفاجئ

يعاني البعض بعد التقدم في السن أو تخطي سن الـ30 من أعراض الخرف المبكر المفاجئ والذي يأتي بسبب ضغوطات الحياة أو التعرض لحالة نفسية صعبة.

لا يشترط الشعور بأعراض الخرف إذا كنت تخطيت الـ 50 عاماً فهناك بعض الحالات تظهر عليها تلك الأعراض نتيجة لأشياء نفسية وضغوطات يتعرض لها الإنسان في حياته وتؤثر عليه بشكل سلبي، ونرصد لكم في السطور التالية أبرز أعراض الخرف المبكر المفاجئ ولكي تحمي نفسك من فقدان الذاكرة يجب أن تمارس بعض التمارين للحفاظ على صحة العقل من الإصابة بالخرف، وفقًا لتقرير نشره موقع "very well health"، كالتالي:

تعرف على أعراض الخرف المبكر المفاجئ

هناك بعض الأعراض التي يمكن أن تصيبك نتيجة التقدم في السن أو تعرضك لضغوطات نفسية إليكم أبرزهم:

1 - الإصابة بصعوبة في النطق أو الكتابة.

2 - صعوبة في إتمام المهام إذا كانت عملية أو في علاقاتك الاجتماعية.

3 - ومن ضمن أعراض الخرف نسيان الأماكن المفضلة لديك أو أسماء أصدقائك.

4 - تغيرات في المزاج.

5 - تكافح لمتابعة محادثة أو العثور على الكلمة الصحيحة.

6 - صعوبة في التركيز وتغير الحالة النفسية من وقت لآخر.

تمارين للحفاظ على صحة العقل من الإصابة بالخرف

1 - ممارسة الرياضة بشكل مستمر مثل الاشتراك في الأنشطة الرياضية وهي الجري أو المشي أو الذهاب لصالات الجيم.

2 - تدريب الدماغ على الألعاب التي تحتاج للتفكير أو المعلومات العامة لتنشيط الذاكرة.

3 - تحسين حالتك الاجتماعية مع أصدقائك لتكون ذاكرة قوية ومميزة مع الحفاظ على الأنشطة المشتركة.

4 - الالتزام بتمارين التخيل والتصور يساعدك بشكل كبير على تكوين صور ثابته في عقلك.