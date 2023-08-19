5 علامات تظهر في العيون تدل على الإصابة المبكرة بمشاكل الخرف

مع التقدم في العمر وخاصة بعد تخطي سن الأربعين يمكن أن يحدث الخرف ببطء، وفي بعض الأحيان توجد علامات مبكرة يمكن أن تتنبأ بالإصابة بمرض التنكس العصبي، أو الارتباك، أو حدوث مشاكل في الذاكرة، أو انخفاض التركيز، أو تغيرات في الشخصية أو السلوك، وعدم قدرة الشخص على أداء الوظائف اليومية.

وحسب موقع Hindustan times فقد أظهرت بعض الدراسات كيفية تطور الإصابة بمرض الخرف مع التقدم في العمر، وقالت إحدى الدراسات إن أكثر من 10 ملايين من كبار السن حول العالم يعانون منه.

وأنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن يشكل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا 20٪ من إجمالي السكان في العالم ويكونوا مصابين بالخرف، وأنه لا ينبغي اعتبار الخرف مرض طبيعي من أمراض الشيخوخة فهناك أشخاص كبار في السن يعيشون حياتهم كاملة دون أي علامات للخرف، ويعد مرض الزهايمر أحد أكثر أنواع الخرف شيوعًا.

بينما يمكن رؤية علامات الخرف في السلوك والشخصية ، يمكن أن تظهر العلامات المبكرة التي تدل على الإصابة بالخرف في مشاكل في العين أو حدوث مشاكل في الرؤية.

وقد حذر الدكتور يورجنسن بول طبيب العيون وليزر العيون في المستشفى الملكي البريطاني أن هناك علامات تدل على الخرف يمكن اكتشافها في العيون، حتى قبل أن تبدأ مشاكل الذاكرة.

وقال: تشير الأبحاث إلى أن مشاكل الرؤية قد تكون واحدة من أولى علامات الخرف، ففحوصات الشبكية يمكن أن تكتشف التغيرات الرئيسية في الأوعية الدموية التي قد تدل على علامات مبكرة على مرض الزهايمر أو الخرف البسيط.

وفيما يلي علامات الخرف التي يمكن أن تظهر في العيون وفقًا للدكتور يورجنسن التي يجب أن يكون كل شخص على دراية بها.

1. صعوبة في القراءة أو الكتابة:

يمكن أن يواجه الأشخاص المصابون بالخرف مشاكل في الفهم أو الكتابة بشكل صحيح أو فهم الأرقام أو الرموز.

2. تغيير في الرؤية:

يعاني الأشخاص المصابون بالخرف من صعوبة في الحكم على المسافات أو تحديد الألوان أو قراءة الكلمات من على مسافة.

3. الهلوسة البصرية:

رؤية أشياء غير موجودة يمكن أن تكون علامة مبكرة على الخرف.

4. ضعف الذاكرة البصرية:

قد لا يتمكن الشخص المصاب بالخرف من تذكر الوجوه أو الأماكن أو الأشياء عند رؤيتها.

5. ترقق الشبكية:

تشير الدراسات إلى أن ترقق شبكية العين في منتصف العمر أو تحديدا بعد سن الأربعين يمكن أن يشير إلى انخفاض في الأداء الإدراكي.