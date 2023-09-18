الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

طبق مكرونة عالمي.. ماهو البانسيت الفلبيني وطريقة تقديمه

البانسيت الفلبيني
البانسيت الفلبيني

انضمت أنواع مختلفة من البانسيت الفلبيني إلى قائمة أفضل 50 طبقا في العالم من قبل TasteAtlas، حيث يشير مصطلح بانسيت إلى أطباق المعكرونة المختلفة في المطبخ الفلبيني.

ما هو البانسيت الفلبيني؟

حصل الطبق على اسمه من مدينته الأصلية مالابون على بعد حوالي 10 كيلومترات شمال العاصمة الفلبينية مانيلا المعروفة بوفرة المأكولات البحرية الطازجة، ويستخدم البانسيت نودلز الأرز السميكة مع صلصة الروبيان، ويتم تقديمه عادةً مع العديد من طبقات المأكولات البحرية مثل الحبار وبلح البحر، بالإضافة إلى البيض المسلوق واللحم المقدد ورقائق السمك المجففة.

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طريقة تقديم البانسيت الفلبيني

 ويتم تقديم البانسيت بشكل تقليدي في المناسبات الخاصة، كما تقول قاعدة بيانات الأغذية الدولية على موقعها الإلكتروني، حيث جاء بانسيت بيهون وهو نوع من هذا الطبق الفلبيني في المركز 34 بأربع نجوم، وهو النوع الأكثر شهرة من البانسيت، فهو يستخدم نودلز الأرز الرقيقة والشفافة الممزوجة بصلصة الصويا، يأتي مع شرائح اللحم أو الدجاج والخضروات المختلفة، ويتم تقديمه مع الليمون.

أما النوع الثاني فهو بانسيت كانتون، حيث يحتل المرتبة 36 بـ 3.9 نجمة، يتم تحضير الطبق في الغالب بنفس طريقة تحضير طبق بيهون لكنه يستخدم نودلز القمح الصفراء الرقيقة المطبوخة مع اللحوم والمأكولات البحرية والخضروات، والصلصة عبارة عن خليط من الصويا والمحار.

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بصرف النظر عن نكهاته وسهولة تحضيره يحمل بانسيت بعض القيمة الثقافية بين الفلبينيين، الذين يعتقدون أن تقديم الطبق في حفلات أعياد الميلاد يجلب حياة طويلة ومزدهرة للمحتفل.

يتصدر قائمة TasteAtlas مطعم phat kaphrao من تايلاند بتقييم 4.8 الذي يجمع الطبق التقليدي فيه بين اللحوم أو المأكولات البحرية مع الريحان المقدس ومكونات أخرى مثل الكراث والثوم والفلفل الحار، ووفقًا لقاعدة بيانات الطعام: "يتم نكهة الطبق بصلصة الصويا والسكر وصلصة السمك وعادةً ما يتم تقديمه مع الأرز والبيض المقلي وصلصة السمك على الجانب".

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