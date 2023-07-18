منها باستا التيك توك.. وصفات مختلفة ولذيذة لعمل المكرونة

الجميع يفضل تناول المكرونة ولكن يريد أن يفعلها بطرق مختلفة وجديدة، إليك مجموعة وصفات سهلة وبسيطة ومذاقها رائع.

سباجيتي صلصة حمراء

تشتمل مكوناته عادةً على الثوم وزيت الزيتون والبصل وصلصة الطماطم، مما يمنحها نكهة لذيذة مميزة لمذاق أكثر دسامة وغنى، يمكنك إضافة القليل من الكريمة أو الحليب.



ماك أند تشيز

هذا الطبق سهل التحضير بشكل لا يصدق، ما عليك سوى اختيار نوع الجبن المفضل لديك وبعض الكريمة الثقيلة والملح وبالطبع المعكرونة، بمجرد أن تجمع كل المكونات فأنت على ما يرام، والنتيجة هي وجبة دسمة ومريحة وتعتبر أساسية للكثيرين.

معكرونة أجليو وأوليو

إذا كنت ترغب في تذوق طبق إيطالي لذيذ، فحاول صنع Spaghetti Aglio e Olio، لا تتطلب هذه الوجبة الدسمة سوى عدد قليل من المكونات البسيطة، مثل زيت الزيتون والثوم ورقائق الفلفل الأحمر للحصول على لمسة حارة والملح، تشمل الإضافات الاختيارية جبنة بارميجيانو لإضافة نكهة إضافية.

باستا بيستو

البيستو هي طبق مكرونة طازج ومغذي مفضل لدى كثير من الناس وهو بسيط للغاية في صنعه باستخدام عدد قليل من المكونات، يُمزج الريحان والثوم وجبن البارميجيانو وزيت الزيتون في الخلاط، ثم يُمزج مع الباستا المفضلة لديك، للحصول على نسخة كريمية أضف الكريمة الثقيلة والملح والجبن.

باستا تيك توك الشهيرة فيتا

قبل بضعة أشهر اكتسبت هذه الوصفة شعبية على TikTok ويجب أن نعترف بأنها لذيذة لصنعها ستحتاج إلى طبق خزفي آمن للحرارة و مكرونة وكتلة من جبنة الفيتا وطماطم كرزية وثوم مفروم وبصل وملح.

باستا روبيان بالزبدة والثوم

الوجبة اللذيذة والمرضية عبارة عن مكرونة جمبري مطبوخة بشكل مثالي ومليئة بالزبدة، قم ببساطة بإذابة بعض الزبدة ثم أضف الثوم واطبخ الجمبري في زيت الزيتون ثم أضف المعكرونة للحصول على طبق سهل ومثير للإعجاب.