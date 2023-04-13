بخطوات بسيطة وسهلة.. طريقة مختلفة لعمل المكرونة البشاميل اللذيذة

المكرونة بالبشاميل من الأكلات الدسمة التي لا يمكن التخلي عنها في العزومات الرمضانية، لذلك تقدم لنا الشيف أم عمار طريقة سهلة لتحضيرها ولن تستغرق منك الكثير من الوقت بطعم رائع.

طريقة عمل المكرونة البشاميل

المكونات

1 ملعقة طعام زيت زيتون.

1 ملعقة طعام زيت زيتون.

1 بصلة متوسطة مقطعة إلى مكعبات.

2 فص ثوم مفروم.

لحم مفروم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 كوب صلصة طماطم.

1/4 كوب بقدونس مفروم طازج.

4 ملاعق كبيرة زبدة.

1/2 كوب دقيق.

ملح.

1/4 ملعقة صغيرة جوزة الطيب المطحون.

4 أكواب حليب.

1/2 كوب مرق دجاج.

جبن موزاريلا مبشور.

1 بيضة.



الطريقة

سخني الفرن وادهني صينية عميقة بزيت الزيتون.

قم بغلي وعاء كبير من الماء المملح، أضيفي المكرونة واطهيها مع التحريك المستمر حتى تنضج تمامًا.

تصفى ولا تشطف وتقلب بملعقة كبيرة من زيت الزيتون.



من أجل تحضير اللحم:

في مقلاة كبيرة ضعي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على نار متوسطة. يُضاف البصل ويُطهى مع التحريك من حين لآخر حتى ينضج، ثم نضع الثوم ويطهى حتى تفوح رائحته من 30 ثانية إلى دقيقة واحدة، ثم نضع اللحم المفروم ونستمر في الطهي حتى يصبح لونه بنيًا.

نتبل بالملح ويضاف صلصة الطماطم، يُطهى لبضع دقائق أخرى حتى يتبخر السائل في الغالب، يرفع عن النار ويقلب مع البقدونس.



لعمل صلصة البشاميل:

في وعاء كبير ذوبي الزبدة على نار متوسطة، يضاف الدقيق بالمضرب، يُطهى مع التحريك المستمر حتى يصبح لونه ذهبيًا، ضع بعض الملح وجوزة الطيب، ثم نقوم بوضع الحليب ببطء مع الخفق المستمر لمنع الكتل، متبوعا بمرق الدجاج.

يطهى مع التقليب كثيرًا لمنع احتراق القاع حتى يتكاثف المزيج، تُرفع عن النار وتُضاف الموزاريلا حتى تصبح ناعمة.

في وعاء صغير اخفقي البيضة، أثناء الخفق باستمرار اسكب القليل من البشاميل الساخن على البيض، يُسكب مزيج البيض مرة أخرى في قدر البشاميل مع الخفق حتى يصبح ناعماً.