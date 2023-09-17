الأحد 17 سبتمبر 2023
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مصر

ولد الهدى.. رسائل التهنئة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2023

المولد النبوي
المولد النبوي

ينتظر المسلمون كل عام الاحتفال بيوم المولد النبوي الشريف فهو حدث له بهجة وفرحة في القلوب، وقيل في يوم ميلاد الرسول على لسان أمير الشعراء: “ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء”.

 رسائل معايدة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2023 

وتختلف مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، لكن هناك شريحة كبيرة من المسلمين تحييه بإرسال عبارات تهنئة المولد النبوي 2023 لمعايدة الأهل والأصدقاء، حيث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون في ذكرى مولده بذكر الله.

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عبارات تهنئة المولد النبوي 2023

من المعتاد تبادل عبارات تهنئة المولد النبوي 2023 لكل الأهل والأصدقاء بمناسبة المولد النبوي الشريف ويقدم الدستور بعضها في السطور الأتية:

- انتشر النور والسرور بقدوم الرسول وحبيت قبل الكل اقولك كل عام وانتم بخير.

- حبيت ابعث باقة من الزهور للتهنئة بمولد الرسول ومن كل قلبي أقولك كل سنة وانت طيب.

- لكل من يحب الرسول ربنا يجعل حياتك نور.

- بماء الورد أهنيكم وبنور نبينا بهنيكم كل عام وأنتم بخير.

- حبيت أكون اول المهنئين بقدوم مولد رسولنا الكريم وبقدومه أقول لكم كل عام وأنتم قريبين.

- كل البشر تنادي وتهنئ بمولد الهادي لكل عام وأنتم إلى الله أقرب.

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أرق رسائل التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2023 

- قد أتى مولد الحبيب فزد بالصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي أرشدنا وعلمنا وكان ومازال قدوة حسنة نقتدي به.

- عطر لسانك وصلي على شفيعك في يوم مولده فإن صلاتك سوف تعرض عليه.

- ذكراك يا حبيبنا تبهج الصدور وتحيي القلوب وتمسح عنا هم الدنيا وشقوتها.

- بشائر جمة سارت بمولد الهادي من الغرب إلى الشرق كمسرى النور في الظلمات، مبارك علينا جميل عطايا الله رزقنا بك نبي محى الجهل والظلام وأنار حياتنا ودنيانا بحب الله.

- أرسل لكم باقة من الزهور لأجمل صحبة هدية تهنئة بحلول مولد الحبيب المؤيد محمد صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين.

موعد الاحتفال بالمولد النبوي 2023

يأتي الاحتفال بالمولد النبوي هذا العالم يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 أي الموافق هجريًا 14 ربيع أول 1445، وفقًا لما أعلنت عنه الحسابات الفلكية، وفي مصر يُحتذفل به بشراء حلوى المولد النبوي المتوارثة والمنقولة من التراث الفاطمي .

موعد إجازة المولد النبوي 2023

وسط ترقب من الموظفين والعاملين عن إجازة المولد النبوي 2023، أعلن مجلس الوزراء عن إجازة المولد النبوي 2023 للقطاعات والهيئات العامة في الدولة، على أن تكون إجازة المولد النبوي 2023 يوم الخميس 28 سبتمبر 2023، وقد تم ترحيلها مع الإجازة الأسبوعية.

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