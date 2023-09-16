بسبب غلاء الأسعار.. مواطنون تركوا المحال لشراء حلوى المولد: "المجمعات الاستهلاكية هي الحل"

اعتاد إبراهيم محمد وهو موظف بسيط بإحدى المصالح الحكومية، أن يحتفل مع أولاده بجميع المناسبات والأعياد الدينية، ومن بين هذه المناسبات ذكرى "المولد النبوي الشريف" الذي يتم الاحتفال به يوم الخميس المقبل 28 من سبتمبر، والتي فيها يعد تناول حلوى المولد هو عادة مصرية قديمة للاحتفال بهذه الذكرى الشريفة.

وقبل أن يحل موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أراد إبراهيم أن يلقي نظرة على الأسواق وأسعار علب الحلوى في المحال ليحدد أيًا منها مناسبًا لذوقه وإمكانياته المادية.

فوجئ الموظف أن أسعار الحلوى هذا العام مرتفعة للغاية، وأنه عليه في حال أراد شراء علبة حلوى تكفي أسرته المكونة من 6 أفراد بالكاد أن يدفع مبلغ لا يقل عن 500 جنيه، وهو ما يعد استقطاعًا كبيرًا من ميزانيته الشهرية، وخاصة هذا الشهر تحديدًا الذي فيه يتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي قدوم المدارس وما تتطلبه من مصاريف.

كاد إبراهيم أن يعزف عن شراء الحلوى هذا العام وأن يشرح لأولاده المأزق المادي الذي منعه عن إسعادهم لعلهم يعذرونه، وذلك لولا أنه سمع عن منافذ وزارة التموين التي تتيح علب الحلوى بأسعار مخفضة للغاية لجميع المواطنين وبجودة عالية.

يقول: "وفرت أكثر من نصف التكلفة، ووجدت المنتجات في جودة عالية لا تقل عن مثيلتها في المحال"، مضيفًا أنه لولا وجود منافذ وزارة التموين المختلفة التي توفرها الدولة ما كان قد استطاع أن يسعد أبناؤه ويفرحهم بتناول حلوى المولد التي ينتظرونها من العام إلى العام، مشيرًا إلى أن حلوى المولد النبوي تدخل الفرحة في قلوب الكبار فما بالنا بالصغار".

أكد إبراهيم أن منافذ التموين ليس بالجديد عليها مثل هذه الأمور، مشيدًا بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أمر من البداية بتوفيرها وعرضها السلع للمواطنين بأسعار مخفضة لمساعدتهم على التغلب على غلاء الأسعار.

الأمر نفسه تكرر مع سمير فهمي عامل حر، ولكن الوضع قد اختلف معه بأنه على علم دائم بما تتيحه منافذ وزارة التموين من حلوى المولد النبوي كل عام، ولذا فهو مقرر من البداية أن يشتري منها لأسرته المكونة من أمه وأبيه وأشقاؤه، موضحًا أنه طالبهم بعدم الشراء، فهو من سيتكفل هذا العام بشرائها وإهدائهم إياها.

وقال سمير، إنه يشكر كل القائمين على هذه المنافذ والذين وفروا للمواطنين ذوي القدرات المالية المحدودة الإمكانية للاحتفال دون أن يشعروا بنقصان الفرحة .

أسعار حلوى المولد النبوي في منافذ التموين تبدأ بـ85 جنيها

وكانت قد طرحت وزارة التموين عبر منافذها علب حلوى المولد هذا العام وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بخصومات تتراوح من 20 إلى 25% وتطرح الوزارة كميات كبيرة منها حتى تناسب جميع الأذواق، كما تكفي احتياجات المواطنين في محافظات الجمهورية، وتبدأ أسعار علب حلوى المولد النبوي التي تطرحها وزارة التموين هذا العام بـ85 جنيها لعلبة الحلوى السادة والتي تزن كيلو جرام، كما تطرح علب الحلوى السادة زنة 2 كيلو بسعر 200 جنيه، وعلبة حلوى سادة لوكس 3 كيلو بسعر 350 جنيها " أصناف مميزة ".

وعلب حلوى سادة لوكس زنة 5 كيلو طرحت بسعر 600 جنيه "أصناف مميزة"، وعلب الحلوى الفاخرة بالمكسرات زنة 2 كيلو بسعر 300 جنيه، وعلب الحلوى الفاخرة مكسرات زنة 3 كيلو بسعر 450 جنيها، وسيتم أيضا خصم 10% للكميات التى لا تقل عن 500 كيلو، وذلك بالنسبة للشركات والمؤسسات التى تتعاقد على كميات كبيرة.

في الوقت نفسه أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن منحة جديدة لحاملي البطاقات التموينية لشراء حلاوة المولد النبوي، وأتيحت هذه الفرصة ابتداءًا من يوم الاثنين 12 سبتمبر، وأن حاملو البطاقات التموينية سيكون لديهم الفرصة لشراء حلاوة المولد النبوي باستخدام فارق نقاط الخبز من شهر أغسطس السابق، وأن هذا يعني أنه بإمكانهم استخدام النقاط التي تراكمت لديهم نتيجة ترشيد استهلاك الخبز في الشهر السابق لشراء هذه الحلوى في مناسبة المولد النبوي.

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