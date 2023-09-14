الإفتاء: السبت أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1445هـ

استطلعت دار الإفتاء المصرية، هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر صفر لعام ألفٍ وخمسة وأربعة وأربعين هجريًّا، وذلك بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقالت دار الإفتاء المصرية في بيان لها عبر صفحتها الرسمة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه تم استطلاع هلال شهر ربيع الأنور بعد غد السبت الموافق 16 سبتمبر 2023، غرة شهر ربيع الأول.

وأشارت الدار إلى أنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن غدًا الجمعة هو المتمم لشهـر صفر، وأن يومَ السبت الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.