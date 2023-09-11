موعد إجازة مولد النبي 2023 و الإفتاء توضح حكم الاحتفال به

يحصل العاملون في الدولة على إجازة مولد النبي 2023 يوم 12 ربيع الأول من كل عام ، كما يحصل العاملون في القطاع الخاص على إجازة مدفوعة الأجر، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد إجازة مولد النبي 2023 وحكم الاحتفال به.

موعد إجازة مولد النبي 2023

حددت الحسابات الفلكية، موعد إجازة المولد النبوي 2023 والتي تصادف يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، مع اتجاه مجلس الوزراء إلى ترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس فمن المتوقع أن تكون إجازة مولد النبي 2023 يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، وذلك لتمكين المواطنين من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ويليه يومي الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت لكل الموظفين.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي

وعن رأى دار الإفتاء المصرية في الدعوات التي يطلقها البعض كل عام بأن الاحتفال بـ مولد النبي بدعة فقالت أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم جائز شرعًا، وأن ذلك من أعظم القربات إلى الله تعالى، ودليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره، وقد استند رأي دار الإفتاء إلى عدة أدلة، منها:

قوله تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: 58].

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107].

ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأوضحت دار الإفتاء أن الاحتفال بالمولد النبوي لا يتضمن أي بدع أو مظاهر شرك، وإنما هو مجرد إحياء لذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي يمكن أن يكون بطرق عديدة، منها: إحياء ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه، وقراءة سيرته العطرة، التقرب إلى الله تعالى بالطاعات و العبادات، مثل الصلاة والصيام والذكر.

إطعام الطعام وصلة الرحم، إقامة المحاضرات والندوات التي تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ودعت دار الإفتاء المسلمين إلى إحياء ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يليق بمكانته العظيمة، وأن يحرصوا على التزام الشرع الحنيف في الاحتفال به.