الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بحضور المفتى.. أكاديمية الشرطة تنظم ندوة تثقيفية بمناسبة ذكرى المولد النبوى

المفتي
المفتي

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، ندوة تثقيفية للضباط المتدربين بكلية التدريب والتنمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي حاضر فيها فضيلة الدكتور شوقي علام - مفتى الديار المصرية، بعنوان “الاحتفال بالمولد النبوي الشريف - دروس وعبر”.

 

ودارت فعاليات الندوة حول بعض الجوانب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم - وصفاته الكريمة قبل بعثته كالصدق والأمانة وقيمتها بالنسبة لرجال الأمن، كما تناولت الندوة المواقف التي مر بها أشرف الخلق سيدنا محمد والعمل على اتباعها والاقتداء بها.

 

وفى ختام الندوة أجاب  مفتى الجمهورية عن بعض الأسئلة فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير الجانب المعرفي والثقافي لأعضاء هيئة الشرطة.

 

الجوازات والهجرة تواصل تقديم التيسيرات للحالات الإنسانية وكبار السن

 

وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اليوم الأحد، اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كل التيسيرات لهم.

 

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، عددًا من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

 

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات بكل المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

الامن الاقتصادي المفتي مفتي الديار المصرية ذكرى المولد النبوي الدكتور شوقي علام أكاديمية الشرطة

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