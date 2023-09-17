أعضاء البرلمان يشيدون بقرارات الرئيس لدعم المواطن المصرى

ثمنت هند رشاد، أمينة سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، والتي تضمّنت زيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلاً من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألفًا إلى 45 ألفًا، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، وغيرها من القرارات.

وأضافت أمينة سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس السيسي سعدت جميع المصريين، وأن حزمة الإجراءات التي أعلن عنها تسهم في مساعدة المواطنين على تحمُّل الأعباء المعيشية، مؤكدةً أنَّ الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المواطنين. وأكدت أن قراراته تؤكد حرصه الدائم على النهوض بحياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، والعمل على مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها العالم.

وقالت أمين سر لجنة الثقافة الإعلام بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس السيسي أسعدت المصريين وحزمة الإجراءات التي أعلن عنها تسهم في مساعدة المواطنين على تحمل الأعباء المعيشية.

وأكدت أن الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المواطنين ، مؤكدة أن قرارات الرئيس السيسي تؤكد حرصه الدائم على النهوض بحياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، والعمل على مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها العالم.

قوى عاملة النواب: الصعيد يشهد طفرة غير مسبوقة فى عهد السيسى



وثمنت النائبة إحسان شوقي عضو مجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة، مؤكدة أن محافظات الصعيد تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في عصر الرئيس السيسي بعد سنوات من المعاناة والتهميش.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه على مدار عقود طويلة سابقة كانت محافظات الصعيد تشهد حالة من المعاناة ونقصا في الخدمات، وتدهورا في كافة نواحي الحياة إلى أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي وأطلق مبادرة حياة كريمة التي اهتمت بتطوير وتنمية كافة أنحاء الجمهورية، فضلا عن إطلاق مشروع قومي لتنمية صعيد مصر.

وأضافت “شوقي” أن المشروعات التنموية التي افتتحها الرئيس مثلت تطور حضاري كبير لسكان القرية على المستوى الصحي والتعليمي والخدمة المجتمعية، وتأتي في إطار سلسلة كبيرة من الجهود المبذولة لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين، مؤكدة أن حزمة الاجراءات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي كانت في غاية الأهمية وتصب في مصلحة المواطن المصري وتخفيف الأعباء عنهم.

وأشادت النائبة الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، ومنها زيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه للدرجة السادسة بدلاً من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألفًا إلى 45 ألفًا، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300، مؤكدة على حرص الرئيس على دعم المواطن والفئات الأكثر احتياجا.

وأوضحت أن قرارات الرئيس السيسي، أسعدت ملايين المصريين، حيث إنها تسهم في مساعدة المواطنين على تحمل الأعباء المعيشية، وتؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المواطنين من جراء الأزمة الاقتصادية، ولا يتأخر عن اتخاذ قرارات في صالح المواطن المصري، خاصة الفقراء ومحدودي الدخل.

ووجهت النائبة نيفين الكاتب، الشكر للقيادة السياسية على حزمة القرارات التي أدخلت الفرحة على قلوب المصريين بمختلف شرائحهم وكانت بمثابة رسائل طمأنة للجميع بأن الرئيس يشعر بالأوضاع ولم يدخر جهدا لدعم ومساندة الفئات غير القادرة.

جاءت فى توقيت مناسب للغاية

وقالت رحاب موسي عضو مجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين جاءت في توقيت مناسب للغاية وهي خير دليل على معرفة الرئيس بكل تفاصيل بكل ما يواجهه الشارع المصري وما يشغل بال المواطن، مؤكدة أن هذه القرارات أدخلت الفرحة والسعادة في قلوب كل المصريين.

وأبدت عضو مجلس النواب في بيان صحفي لها، تأييدها التام لقرارات الرئيس السيسي وفى مقدمتها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه بدلا من "300" جنيه لكل العاملين ترتبط ارتباطا وثيقا مع زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، حيث يستفيد المواطن من العلاوة وتخفيف العبء معا، ومضاعفة منحة أصحاب المعاشات أيضا لتصبح مبلغ ٦٠٠ جنيه بدلا من ٣٠٠ جنيه وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" بإجمالي "5" ملايين أسرة مستفيدة وغيرها من القرارات الأخرى.



خطة النواب: قرارات الرئيس أدخلت الفرحة والسرور على كل فئات الشعب المصرى



تمنى النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم المواطن المصري والأسر المصرية وتخفيف عن كاهل تلك الأسر.

وقال بدراوي في بيان له اليوم، إن قرارات الرئيس أدخلت الفرح والسرور لكل بيت مصري في كافة ربوع مصر، لأن الاستفادة جاءت للجميع دون استثناء فئة أو تمييز فئة عن فئة، وهذا يؤكد أن الرئيس يحس بنضج شعبه ويعلم مدي يعانيه، ويقف دائمًا بجانبه في ضوء المتاح للدولة المصرية.

وأضاف بدراوي أن الرئيس صادق مع شعبه، فصدقه شعبه في كل ما يقوم به ويعمله، لأن الشعب يعلم علم اليقين أن كل عمل الرئيس لصالح هذا الشعب وينحاز للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار “بدراوي” إلى أن قرار الرئيس بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلاً من "300" جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام سيستفيد منها شريحة كبيرة جدًا من أبناء الشعب المصري وتضم على الأقل 30% من إجمالي أفراد الشعب المصري.

كما أن زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة لتصبح "4000" جنيه، بدلاً من "3500" جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق تؤكد أن الرئيس يطبق مبدأ تكافؤ الفرص في ظل ارتفاع التضخم الذي يطول الجميع كان كبيرًا أو صغيرًا صاحب المرتب الكبير وصاحب المرتب الصغير، لذلك كانت خطوة إيجابية جدًا زيادة الحد الأدنى للفئات الأقل حتى يحدث توازن.