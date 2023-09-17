الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شاب من الغردقة: الرئيس السيسي صنع تاريخا جديدا لمصر بمشروعات عملاقة

هاني حمد
هاني حمد

قال هاني حمد أحد الشباب بمحافظة البحر الأحمر، إن ما قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات السابقة من مشروعات وأعمال تطوير لمدن وقرى بأكملها من خلال مشروع «حياة كريمة»، ومشروعات البنية التحتية في ربوع الجمهورية، وإنشاء مدن جديدة، يُضاف لسجل إنجازاته والتي تمت في سنوات معدودة، رغم أن من بينها مشروعات يستغرق تنفيذها سنوات طويلة، إلا أن الرئيس حريص على تنفيذ رؤيته للبناء والتعمير في أسرع وقت وبأقل تكلفة وصنع تاريخا جديدا لمصر.
 

وأضاف حمد لـ«الدستور»، أن محافظة البحر الأحمر كان لها نصيبًا واهتمامًا خاصًا من الرئيس السيسي من خلال تنفيذ بعض المشروعات العملاقة على أرض المحافظة، ودعم القطاع السياحي والذي يمثل محورًا هامًا لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للشباب، بجانب شبكة طرق متماسكة وعلى أحدث الأنظمة العالمية، وتطوير مطار الغردقة وافتتاح مطار برنيس، وتشغيل محطة اليسر لتحلية المياه، ومحطة الطاقة الشمسية الأكبر في الشرق الأوسط والتي تم إنشاؤها بمنطقة جبل الزيت برأس غارب.


شاب من الغردقة: الرئيس السيسي يبذل جهدا للحفاظ على محدودي الدخل

 

واستطرد حمد، أن الرئيس بذل جهدا لدعم الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وتوفير مبادرات صحية شاملة لعلاج المصريين مجانًا، وقوافل علاجية للمناطق النائية، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان التي تم تنفيذها بمختلف المدن بدعم حكومي وقروض ميسرة للشباب، وافتتاح وتدشين مناطق صناعية جديدة، مؤكدًا أن الحديث عن الإنجازات التي تمت على أرض مصر لا يمكن حصرها في وقت صغير، مشيدًا بالتوازن الدولي في العلاقات المصرية الخارجية في محيطها الإقليمي والدولي.


وأكد أن مدينة الغردقة شهدت تطويرًا في مختلف الأعمال بها، خاصة ملف القطاع السياحي والمطارات، لافتًا إلى أن السياحة عادت لسابق عهدها في الريادة التي افتقدناها لسنوات، وأن الأمن والأمان الذي تشهده البلاد ساهم بشكل كبير في عودة القطاع السياحي إلى الريادة مرة أخرى.

البحر الاحمر الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمه شبكة طرق الغردقة مبادرات صحية مصر

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