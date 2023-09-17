الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ زراعة: قرارات الرئيس السيسى ترفع المعاناة عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور أحمد أبواليزيد، أستاذ الزراعة، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أصدرها أمس السبت خلال زيارته لبني سويف، ترفع عن كاهل أهالينا المزارعين جزءا كبيرا جدًا فيما يتعلق بالتمويل في حياته الزراعية بشكل عام، وهناك بعض الفلاحين الذين يحدث لهم تعثر، وكون أن الدولة ترعاه وتضع الفلاح نصب أعينها حتى ترفع عن كاهله مثل هذه الديون، فهذا يعني أنها شريك معه في حياته.

 

وأضاف أبواليزيد، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن مبادرة "حياة كريمة" الغرض منها هو تسهيل كل أمور ما يخص أهالينا في الريف، خاصة أن الرئيس السيسي ينظر إلى أهالينا المزارعين بقضية كبيرة جدًا وهي قضية الاستدامة.

 

الرئيس السيسى يسعى دائمًا لإضافة رقع زراعية جديدة

 

وأوضح أستاذ الزراعة، أن الرئيس السيسي يسعى دائمًا لإضافة رقع زراعية جديدة لأراضي مستصلحة في مصر يصل قوامها إلى 4 ملايين فدان، منوهًا بأن الأراضي الزراعية قبل تولي الرئيس السيسي كانت منحصرة في وادي الدلتا، ولم يكن هناك زيادة في الأراضي المستصلحة.

 

وتابع: نتحدث عن 9.4 مليون فدان يعيش عليهم 110 ملايين مواطن، لافتًا إلى أن مصر بدأت منذ 4 سنوات خطة لإضافة 4 ملايين فدان التي تمثل أكثر من ثلث الرقعة الزراعية القديمة.

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