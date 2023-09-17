الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير اقتصادى: قرارات الرئيس السيسى تثبت الانحياز التام للشعب المصرى (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق أمس حزمة جديدة في بداية الربع الثاني من الموازنة المالية 2023 – 2024، وهذا يثبت مدى الانحياز الكامل والتام من القيادة السياسية لعموم الشعب المصري من الموظفين والمعاشات والمزارعين والصحفيين.

وأضاف البهواشي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هذه الحزمة تترجم بأرقام اقتصادية تتخطى الـ100 مليار جنيه في وقت شديد الحساسية، بسبب أزمة اقتصادية عالمية ألقت بظلالها على العالم، مؤكدًا أن مصر اليوم ترسم خطوة جديدة تجاه الاهتمام والاستثمار في البشر.

الدولة تولى أهمية كبيرة للشعب المصرى

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة تولي أهمية كبيرة للشعب المصري بعدم تمرير كافة الآثار السلبية المتسببة في الأزمات الاقتصادية على المواطن، لافتًا إلى أن الدولة تقوم بزيادة الحزم لرفع الضرر عن المواطنين.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه القرارات حملت الدولة مبالغ كبيرة، والتي يمكن أن تكون عبئا على الموازنة الجديدة، خاصة أننا ما زلنا في بدايتها، إضافة إلى أن برنامجى "تكافل وكرامة" يستفيد منهما أكثر من 5 ملايين أسرة، ولكن الموضوع في طياته إيجابي ويدعم المواطن المصري بصفة عامة.

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