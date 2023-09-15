هشام حنفي: الموسم الأول لـ"كابيتنانو مصر" أحدث طفرة كبيرة

كشف نجوم الكرة المشاركون فى الموسم الثانى من برنامج "كابيتانو مصر" عن شعورهم بالمشاركة في البرنامج في موسمه الثاني.

وعبر كابتن هشام حنفى، عن سعادتهم بالمشاركة فى الموسم الثانى، مشيراً إلى أن الموسم الأول أحدث طفرة كبيرة".

وأضاف: "كنا ننتظر أن يأتى الدور علينا، والحمد لله تم اختيارى بالتواجد فى الموسم الثانى وسعيد جدا".

“كابيتانو مصر”

وأطلقت الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خطة دعم وتطوير 150 لاعبًا من أفضل المواهب التي شاركت في الموسم الأول من كابيتانو مصر، من خلال 7 مراكز تدريبية في 7 محافظات مختلفة.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على OnTime Sports.

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