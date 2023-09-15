"كابيتنانو مصر".. موقف طريف بين سارة حسنين واليماني بسبب توأم

شهدت الحلقة الثانية من برنامج "كابيتانو مصر" موقفا طريفًا بين اثنين من المدربين، هما سارة حسنين ومحمد اليماني.

ومع رغبة كل من سارة حسنين ومحمد اليماني، في ضم التوأم عبد الرحمن ويوسف، وبعد سؤال التوأم عن رغبتهما، أجاباا برغبتهما في الانضمام لفريق سارة حسنين.

“كابيتانو مصر”

وأطلقت الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خطة دعم وتطوير 150 لاعبًا من أفضل المواهب التي شاركت في الموسم الأول من كابيتانو مصر، من خلال 7 مراكز تدريبية في 7 محافظات مختلفة.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على OnTime Sports.

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