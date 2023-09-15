"كابيتانو مصر".. نصوحي: انضمام 3 مدربين جدد خلال الموسم الثاني

كشف عمرو نصوحي، عن المدربين الذين سيشاركون في الموسم الثاني لبرنامج "كابيتنانو مصر".

وقال نصوحي:" لدينا 5 مدربين من الموسم الأول وينضم لهم 3 جداد، والمدربين القدامي هم أحمد الكاس، عبد الستار السيد، وسارة حسنين، وطارق السيد،و محمد اليماني".

بينما المدربين الجدد هم:"علاء ميهوب، وسمير كمونة، وهشام حنفي".

“كابيتانو مصر”

وأطلقت الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خطة لدعم وتطوير 150 لاعبًا من أفضل المواهب التي شاركت في الموسم الأول من “كابيتانو مصر”، من خلال 7 مراكز تدريبية في 7 محافظات مختلفة.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على OnTime Sports.

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