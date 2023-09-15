الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"كابيتانو مصر".. نصوحي: انضمام 3 مدربين جدد خلال الموسم الثاني

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

كشف عمرو نصوحي، عن المدربين الذين سيشاركون في الموسم الثاني لبرنامج "كابيتنانو مصر".

وقال نصوحي:" لدينا 5 مدربين من الموسم الأول وينضم لهم 3 جداد، والمدربين القدامي هم  أحمد الكاس، عبد الستار السيد، وسارة حسنين، وطارق السيد،و محمد اليماني".

بينما المدربين الجدد هم:"علاء ميهوب، وسمير كمونة، وهشام حنفي".

“كابيتانو مصر” 

وأطلقت الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خطة لدعم وتطوير 150 لاعبًا من أفضل المواهب التي شاركت في الموسم الأول من “كابيتانو مصر”، من خلال 7 مراكز تدريبية في 7 محافظات مختلفة.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على OnTime Sports.

◘ اقرأ أيضًا

"كابيتنانو مصر".. اليماني: فترة المعايشة هتوصل اللاعب لمستوي الاحتراف

مصير نجوم.. "كابيتانو مصر" يُجيب على سؤال هام ردده الكثيرون بعد الموسم الأول

ميرهان عمرو و"نصوحي" يوضحان كواليس الموسم الثاني لـ"كابيتانو مصر"

 

كابيتنانو مصر عمرو نصوحي أحمد الكاس

مواد متعلقة

ميرهان عمرو و"نصوحي" يوضحان كواليس الموسم الثاني لـ"كابيتانو مصر"

"لوغاريتم".. قصة نجاح عالم مصرى فى تطوير العلاج بالخلايا الجذعية

"لوغاريتم" يسلط الضوء على مهن كبار السن بعد المعاش فى كوريا

بث مباشر.. ثانى حلقات الموسم الثانى من برنامج "كابيتانو مصر"

"لوغاريتم".. لماذا استعانت كوريا بعالم مصرى فى مجال الخلايا الجذعية؟

"لوغاريتم".. كورية زوجة لمصرى تحب الكشرى وتكره الفلافل

"لوغاريتم" يستعرض نموذجًا لزواج مصرى بكورية

كيف يمكن تحقيق السعادة؟.. "لوغاريتم" يُجيب

الأكثر قراءة

براتب 3800 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل للشباب حتى 45 سنة

عاجل.. بهدف بلعيد.. اتحاد العاصمة بطلاً للسوبر الأفريقي على حساب الأهلي

بلعيد يتقدم لاتحاد العاصمة بالهدف الأول فى مرمى الأهلى من ركلة جزاء

بـ 30 طيارًا.. كيف دعمت كوريا الشمالية مصر في حرب أكتوبر المجيدة؟

السيطرة على حريق عقار بالتجمع

ابنة الشهيد إبراهيم الرفاعى: أصيب بنزيف من شدة الحزن بعد «67».. وتنبأ باستشهاده فى «73»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة