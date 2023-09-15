الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

144 لاعبًا من 300 ألف موهبة.. قواعد منافسات الموسم الثاني لـ"كابيتانو مصر"

عمرو نصوحي
عمرو نصوحي

كشفت عمرو نصوحي، مقدم برنامج "كابيتانو مصر"، عن قواعد منافسات الموسم الثاني للبرنامج.

وقال خلال الحلقة الثانية للبرنامج، مساء اليوم الجمعة،:"من بين 300 ألف شاركوا في اختبارات البرنامج وصل للمرحلة 144 موهبة، وهي التي ستنافس علي اللقب، واللاعبين سيتم تقسيمه علي 8 فرق 11 في الملعب والباقي احتياطي، وكل فريق لديه مدير فني سيشكلون فرقهم من 144 لاعبًا".

وأضاف أنه بعد تشكيل الفريق سيتم تشكيل الفرق لمجموعتين “أ، ب” ويخوضوا دوري مجموعات، ولكن الجديد أن يصعد كل الفرق للدور الثاني ، ولكن في الدور الثاني كل فريق سيخسر مباراة سيضطر للإستغناء عن 2 من اللاعبين وهذه اللعيبة ستودع البطولة والبرنامج، وهناك لاعب واحد فقط من كل فريق يأخذ الشارة الذهبية والتي تحميه من الاستبعاد.

وأشار إلى بداية دور الثمانية وخروج الخاسر وتتقسم بمباراة بين الفريق الأول من المجموعة أ مع الرابع من المجموعة ب والثالث من المجموعة أ مع الأول من المجموعة ب وهكذا.

وتابع: "في هذه المرحلة يرحل الفريق الخاسر باستثناء 3 لاعبين يستطيع المدير الفني للفريق الرابح بضمهم لفريقه، والفريق الفائز في النهائي سيفوز ببطولة كابيتانو مصر وكل لاعب سيحصل على جوائز ضخمة جداً سيتم الإعلان عنه خلال الحلقات".

“كابيتانو مصر” 

وأطلقت الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خطة دعم وتطوير 150 لاعبًا من أفضل المواهب التي شاركت في الموسم الأول من كابيتانو مصر، من خلال 7 مراكز تدريبية في 7 محافظات مختلفة.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على OnTime Sports.

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