إزالة 28 حالة تعد على الأراضى الزراعية ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا ، من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتمكنت من رصد وإزالة 28 حالة تعدي ومخالفات بناء وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، أنه في إطار الجهود المبذولة فى إزالة التعديات نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ٩ حالات إزالة لتعديات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية حيث قام يسرى محمد نائب رئيس المركز وعيد السيد رئيس الوحدة المحلية بشلقام وفرج فتحى رئيس الوحدة المحلية بالحسينية ومسئول الإزالات والتنظيم بإيقاف حالة تعد بالبناء المخالف بحى غرب على مساحة ١٠٠ متر وتم التحفظ على الخلاطة وحالة أخرى بقرية الحسينية على مساحة نصف قيراط، كما رافق رئيس المركز والمدينة رئيس حي شمال وإدارة الاشغالات والازالات فى إزالة ٣ حالات تعدى على أرض زراعية الأولى خلف الارشاد الزراعي على مساحة قيراط والثانية بحوض الخزام على مساحة ١٢ سهم والثالثة بحوض العمدة علي مساحة ٢٢سهم.

وتمكن أيمن يوسف رئيس حي شرق من إيقاف حالة بناء مخالف بالأدوار الأول والثاني والثالث علوي بمنزل مساحته ١٥٠ متر بالشارع الأول بتقسيم أرض عاطف المتفرع من شارع ترعة أبو حسيبة وحالة أخرى لدور ثالث علوي بمنزل مساحته ١٢٠ متر بالشارع الرابع بتقسيم أرض عاطف.

وازال عاشور سيد عبدالله رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج ومسئولى الإزالات والتنظيم ومسئول حماية الأراضي حالة تعد بالبناء المخالف في المهد خارج الحيز العمرانى أرض اصلاح زراعي بقرية الجندية عباره عن أساسات بالبلوك الحجري على مساحة ٢٠٠ متر ، كما تم فك شده خشبية بعزبة أبو جمعة والتحفظ على الأخشاب مع اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية بالمركز بإشراف نواب رئيس المركز والمدينة قامت برصد وإزالة في المهد ٧ حالات تعد بكل من قطاع أبو عزيز و حلوة وحي غرب المدينة بمساحة ٧١٢.٥ متر بواقع إزالة ٤ حالة بقطاع أبو عزيز، وإزالة ١ حالة بحي غرب المدينة وحالتين تعد بقطاع حلوة باستخدام معدات الوحدة المحلية وبحضور رئيس قريتي أبو عزيز وحلوة ورئيس حي غرب المدينه ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعية الزراعية، مشيرا إلي استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون.

وأوضح اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، أنه في إطار استمرار الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين قام أسامة سيبوية نائب رئيس مركز ملوى بحضور يوسف عبدالحميد رئيس قرية دير البرشا وعدد من الجهات المعنية بالطرق بإزالة ١٠ حالات تعدى بالبناء على حرم الطريق بالصحراوي الشرقي التابعة للهيئة العامة للطرق، وتم إزالة المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم إزالة حالة بناء مخالف بدون ترخيص بحي غرب مدينة ملوى بحضور مؤمن صلاح نائب رئيس المركز وسيد طه رئيس حي غرب المدينة، وعدد من الجهات المعنية، وأكد رئيس المدينة على استمرار القيام بالحملات الميدانية والمتابعة المستمرة للقضاء على حالات البناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

وأشار عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية بالمركز بمتابعة محمد أحمد عبدالحميد رئيس مجلس قروي بني حرام والأجهزة المعاونة قامت الخميس بإزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة ١٨ سهم في المهد وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين بمشاركة وحدة التعديات والمتغيرات المكانية وجهة الولاية.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا