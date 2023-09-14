الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا: رضا المواطن هو قمة التميز الحكومى

القاضي خلال ترأسه
القاضي خلال ترأسه الأجتماع الدوري لمتابعة مشروعات حياة كريمة

ناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، موقف الأراضي المقترحة لإقامة مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" والتي سيجرى تنفيذها في 102 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار لخدمة مليون و 500 ألف مواطن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ المنيا، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، والوقوف على مستجدات الأعمال بتلك المشروعات في 28 قطاعا خدميا، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومديري الهيئات وممثلى الشركات، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، وممثلي مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، ومهندسي دار الهندسة.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة المتابعة والرقابة المشددة مع الاهتمام بقطاعات الصحة والتعليم والتموين ليشعر المواطن المنياوي بالرضا من الخدمات المقدمة، مؤكداً أن قمة التميز الحكومي هو "رضا المواطن" ووضع ذلك كهدف نصب أعين كل مسئول لأنه مناط الفوز بجائزة " التميز الداخلي للوحدات المحلية" التي تنظمها وزارة التخطيط لنشر ثقافة الجودة والتنافسية بين الوحدات المحلية من أجل إعلاء المصلحة العامة .

 

يذكر أن محافظ المنيا، كان قد استقبل عددا من أعضاء مجلس النواب، ضمن اللقاءات الدورية، وذلك فى إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم لمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة الحالة العامة بكافة مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور النائب مجدى ملك، والنائب مصطفى خالد فتح الباب، أعضاء مجلس النواب، حيث بحث المحافظ عددا من طلبات ومشكلات المواطنين بدوائر النواب ووجه بدراستها وتقديم الحلول اللازمة لها، كما حرص المحافظ، على طمأنة أعضاء مجلس النواب على توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل الأسواق، مؤكدا على فتح معرض"أهلا مدارس" بمراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية.

القاضي خلال ترأسه الأجتماع الدوري لمتابعة مشروعات حياة كريمة
القاضي خلال ترأسه الأجتماع الدوري لمتابعة مشروعات حياة كريمة
القاضي خلال ترأسه الأجتماع الدوري لمتابعة مشروعات حياة كريمة
القاضي خلال ترأسه الأجتماع الدوري لمتابعة مشروعات حياة كريمة
القاضي خلال ترأسه الأجتماع الدوري لمتابعة مشروعات حياة كريمة
القاضي خلال ترأسه الأجتماع الدوري لمتابعة مشروعات حياة كريمة
القاضي خلال ترأسه الأجتماع الدوري لمتابعة مشروعات حياة كريمة
القاضي خلال ترأسه الأجتماع الدوري لمتابعة مشروعات حياة كريمة
القاضي خلال ترأسه الأجتماع الدوري لمتابعة مشروعات حياة كريمة
القاضي خلال ترأسه الأجتماع الدوري لمتابعة مشروعات حياة كريمة
محافظ المنيا الاجتماع الدوري متابعة مشروعات حياة كريمة المرحلة الثانية بقري سمالوط وبني مزار اللواء اسامة القاضي

مواد متعلقة

محافظ المنيا يستقبل عددًا من النواب لمناقشة طلبات المواطنين

156 كرتونة مواد غذائية ضمن صكوك الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية بالمنيا

رفع 48 طن مخلفات وإزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف بالمنيا

المنيا.. إزالة 11 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء ببني مزار

الاثنين أسبوعيًا.. جامعة المنيا تقدم خدمة استخراج الرقم القومى داخل الحرم

استعدادات مكثفة لبدء العام الدراسى: 14 مدرسة جديدة للعمل بالمنيا

ضبط 132 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية فى 5 مراكز بالمنيا

رئيس جمعية النور لمتحدى الإعاقة بالمنيا: السيسى لمس حقوقنا وأخرجها من أدراج المكاتب

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة صلاح السعدنى بألزهايمر.. الحالة الصحية لـ"عمدة الدراما المصرية"

صلاح خارج القائمة: ميسى وهالاند على رأس الأفضل فى The Best

ضبط 4 أشخاص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بأسيوط والجيزة

مصرع شخصين وإصابة 42 فى انقلاب أتوبيس بطريق الإسكندرية مطروح (صور)

افتتاح وحدتى السونار الحركى ورسم العصب بمستشفى أطفال الرمل فى الإسكندرية

سقوط والدة شهيد ليبيا مغشيا عليها أثناء انتظار وصول جثمانه بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس