محافظ المنيا: رضا المواطن هو قمة التميز الحكومى

ناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، موقف الأراضي المقترحة لإقامة مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" والتي سيجرى تنفيذها في 102 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار لخدمة مليون و 500 ألف مواطن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ المنيا، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، والوقوف على مستجدات الأعمال بتلك المشروعات في 28 قطاعا خدميا، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومديري الهيئات وممثلى الشركات، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، وممثلي مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، ومهندسي دار الهندسة.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة المتابعة والرقابة المشددة مع الاهتمام بقطاعات الصحة والتعليم والتموين ليشعر المواطن المنياوي بالرضا من الخدمات المقدمة، مؤكداً أن قمة التميز الحكومي هو "رضا المواطن" ووضع ذلك كهدف نصب أعين كل مسئول لأنه مناط الفوز بجائزة " التميز الداخلي للوحدات المحلية" التي تنظمها وزارة التخطيط لنشر ثقافة الجودة والتنافسية بين الوحدات المحلية من أجل إعلاء المصلحة العامة .

يذكر أن محافظ المنيا، كان قد استقبل عددا من أعضاء مجلس النواب، ضمن اللقاءات الدورية، وذلك فى إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم لمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة الحالة العامة بكافة مراكز ومدن المحافظة.



جاء ذلك بحضور النائب مجدى ملك، والنائب مصطفى خالد فتح الباب، أعضاء مجلس النواب، حيث بحث المحافظ عددا من طلبات ومشكلات المواطنين بدوائر النواب ووجه بدراستها وتقديم الحلول اللازمة لها، كما حرص المحافظ، على طمأنة أعضاء مجلس النواب على توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل الأسواق، مؤكدا على فتح معرض"أهلا مدارس" بمراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية.

القاضي خلال ترأسه الأجتماع الدوري لمتابعة مشروعات حياة كريمة

القاضي خلال ترأسه الأجتماع الدوري لمتابعة مشروعات حياة كريمة

القاضي خلال ترأسه الأجتماع الدوري لمتابعة مشروعات حياة كريمة

القاضي خلال ترأسه الأجتماع الدوري لمتابعة مشروعات حياة كريمة