جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 14-9-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14-9-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة اتحاد جدة ضد الأخدود، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي "دوري روشن للمحترفين"، بينما تستكمل المنافسات على مدار اليومين المقبلين.

في حين ستعود باقي الدوريات العالمية تباعًا بداية من غدًا الجمعة، على رأسها مباريات الدوري الإنجليزي، الدوري الإسباني والدوري الألماني خلال الموسم الجديد 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- الأخدود × الاتحاد: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة على قناة الرياضية السعودية SSC HD.

- الوحدة × ضمك: في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة على قناة الرياضية السعودية SSC HD.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الإمارات

- العين × البطائح: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- الإمارات × الوحدة: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- النصر × عجمان: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرازيلي

- سانتوس × كروزيرو: في تمام الساعة الواحدة صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- فورتاليزا × كورينثيانز: في تمام الساعة الواحدة صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- كوريتيبا × باهيا: في تمام الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.