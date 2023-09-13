آخر تطورات إصابة أرتورو فيدال في مباراة تشيلي وكولومبيا

تعرّض النجم التشيلي أرتورو فيدال، لاعب وسط أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، لإصابة قوية، خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام كولومبيا، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وشهدت مباراة تشيلي وكولومبيا، إصابة أرتورو فيدال، لينتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو محمولًا على نقالة إلى سيارة الإسعاف في طريقه للمستشفى.

إصابة فيدال في مباراة تشيلي وكولومبيا ونقله للمستشفى

وأعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم أن أرتورو فيدال تعرّض لإصابة قوية بقطع كامل في غضروف الركبة اليمنى، حيث غادر أرض الملعب في الدقيقة 73 من زمن اللقاء، ليتم نقله للمستشفى.

وأكد الاتحاد التشيلي، أن أرتورو فيدال يحتاج لإجراء عملية جراحية، غدًا الخميس، على أن يبدأ بعدها فترة علاج تأهيلي لحين تعافيه بشكل كامل.

وشارك أرتورو فيدال في 141 مباراة دولية مع منتخب بلاده تشيلي، ولكن بعد إصابته، فإنه سيغيب عن المباريات المقبلة أمام بيرو وفنزويلا وباراجواي والإكوادور، في تصفيات أمريكا الجنويبة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة تشيلي المقبلة في تصفيات أمريكا الجنوبية

ويستعد منتخب تشيلي لمواجهة نظيره منتخب بيرو، في الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2023.

ومن المقرر أن تُقام مباراة تشيلي ضد بيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية، يوم 13 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وانتهت أول جولتين من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2023 خلال فترة التوقف الدولي الحالي، على أن تستأنف باقي المنافسات في شهر أكتوبر المقبل.