رودرى: يجب السيطرة على الانتقالات فى الدورى السعودى

تحدث رودري لاعب منتخب إسبانيا ومانشستر سيتي الإنجليزي، عن سوق الانتقالات الصيفية في السعودية هذا الصيف.

وشهدت السعودية نقلة تاريخية هذا الصيف بعدما استقطبت نجوم العالم في دوري روشن هذا الموسم.

المملكة العربية السعودية احتلت المركز الثاني من حيث الإنفاق بقيمة إجمالية بلغت 578.4 مليون دولار أمريكي، متفوقة على فرنسا 859.7 مليون دولار أمريكي) وألمانيا 762.4 مليون دولار أمريكي) وإيطاليا (711 مليون دولار أمريكي) وإسبانيا (405.6 مليون دولار أمريكي).

الميركاتو في السعودية

وقال رودري في تصريحات صحفية اليوم عن الميركاتو في السعودية خلال المؤتمر الصحفي لمباراة قبرص غدًا في تصفيات يورو 2024: "بطريقةٍ ما؛ يجب التحكّم بإستنزاف المواهب الذي يحدث، الأمر لا يتعلق فقط باللاعبين الكبار (عمرًا) فحسب فـ هنالك شباب كذلك ينضمون إليهم، أنا أحترم قرارات اللاعبين ولكن أصحاب القرار يجب أن يتخذوا إجراءات للسيطرة على ما يحدث".

وكان العديد من النجوم العالميين قد رفضوا الانضمام للدوري السعودي هذا الصيف، على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم والذي انتقل لصفوف إنتر ميامي الأمريكي.

بينما رفض أيضًا البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي الانضمام للدوري السعودي بجانب ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.