فيفا: أرقام قياسية في ميركاتو صيف 2023.. والسعودية الثاني الأكثر إنفاقًا

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA" تقريرًا موجزًا عن الانتقالات الدولية للفترة الممتدة بين 1 يونيو و1 سبتمبر 2023.

تضمّن التقرير تحليلاً لأنشطة الانتقالات الدولية للاعبين خلال فترة التسجيل لمنتصف العام 2023، وبرزت فيه مجموعة من الأرقام القياسية في كرة القدم ضمن فئتي الرجال والسيدات على حد سواء.

وحطمت رسوم الانتقالات كل الأرقام القياسية السابقة، حيث بلغت قيمتها 7.36 مليار دولار أميركي في فترة التسجيل لمنتصف العام 2023، بزيادة قدرها 47.2% عن فترة التسجيل لمنتصف العام 2022 و26.8% عن الرقم القياسي السابق المسجل في منتصف العام 2019.

في هذا الصدد، قال إيميليو جارسيا سيلفيرو، رئيس الشؤون القانونية والامتثال بـFIFA:"تربعت إنجلترا على عرش الانتقالات الدولية في فترة التسجيل لمنتصف العام 2023، فبلغت قيمة رسوم الانتقالات فيها 1.98 مليار دولار أميركي، حيث وصل عدد صفقات الشراء إلى 449 والبيع 514. أما ألمانيا فقد حققت المركز الأول من حيث المداخيل الناتجة عن رسوم الانتقالات (1.11 مليار دولار)، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها الأرباح التي حققتها الأندية التابعة لاتحاد وطني واحد عتبة المليار دولار أميركي في فترة منتصف العام.

واحتلت السعودية المركز الثاني من حيث الإنفاق بقيمة إجمالية بلغت 875.4 مليون دولار متفوقة على فرنسا (859.7 مليون دولار) وألمانيا (762.4 مليون دولار أميركي) وإيطاليا (711 مليون دولار) وإسبانيا (405.6 مليون دولار).

نتيجة لذلك، بلغت حصة أندية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 14% من مجموع نفقات الانتقالات الدولية، وهي المرة الأولى التي تتخطى حصة الأندية التابعة لاتحاد قاري من خارج أوروبا نسبة 10% من المجموع.

أما بالنسبة لكرة قدم السيدات، فقد علق جارسيا سيلفيرو قائلاً: "لقد ارتفع عدد الانتقالات للسنة السادسة على التوالي، فشهدت فترة التسجيل لمنتصف العام 829 صفقة، 66 منها مقابل رسوم. وهذان رقمان قياسيان بزيادة قدرها 19.1% و83.3% توالياً عن الأرقام السابقة".

كما برزت هيمنة القارة الأوروبية في كرة قدم السيدات، مع اتمام 634 صفقة شراء مقابل 565 صفقة بيع. وجاءت ألمانيا في المقدمة من حيث صفقات الشراء 55 أما فرنسا فكانت حصة الأسد من نصيبها في صفقات البيع (53).

في السياق، تضاعفت الرسوم التي أنفقتها الأندية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ووصلت إلى 3 ملايين دولار.

كما بلغت رسوم وكلاء اللاعبين آفاقاً غير مسبوقة، حيث وصلت قيمتها أثناء فترة التسجيل لمنتصف العام إلى 696.6 مليون دولار أميركي، بمجموع 853 مليون دولار أميركي طوال العام 2023، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 36.9% عن مجموع الرسوم لسنة 2022 بأكملها، وأكثر من أي سنة أخرى من السنوات السابقة.