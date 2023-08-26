بسبب القُبلة.. "فيفا" يقرر إيقاف لويس روبياليس من منصبه مؤقتًا

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم، إيقاف لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، من منصبه مؤقتًا.

وتعرض لويس روبياليس لانتقادات عنيفة، بعدما فاجأ الجميع بمعانقته جيني هيرموسو، لاعبة منتخب إسبانيا، بحرارة، وتقبيلها، أثناء تسلمها الميدالية الذهبية بعد التتويج ببطولة كأس العالم للسيدات، الأمر الذي أبدت اللاعبة، عدم رضاها عنه، ليواجه لويس الكثير من الانتقادات.

وبناءً عليه، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، فتح تحقيق عاجل مع لويس روبياليس خلال الأيام الماضية.

"فيفا" يقرر إيقاف لويس روبياليس عن منصبه مؤقتًا في بيان رسمي

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانًا رسميًا، أكد خلاله إيقاف لويس روبياليس من منصبه كرئيس الاتحاد الإسباني بصفة مؤقتة.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه: "قرر رئيس لجنة الانضباط بالفيفا إيقاف السيد لويس روبياليس مؤقتًا عن ممارسة كل الأنشطة ذات الصلة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي".

وأفاد "فيفا" في بيانه، أنه سيتم تطبيق قرار إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني، بداية من يوم السبت الموافق 26 أغسطس 2023 حتى 90 يومًا مقبلة، لحين الانتهاء من باقي الإجراءات القانونية.

الاتحاد الإسبانى لكرة القدم يعلن دعمه رئيسه لويس روبياليس

يأتي ذلك في أعقاب البيان الرسمي الصادر من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الذي أبدى دعمه للرئيس لويس روبياليس، وأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية للدفاع عنه وإثبات الادعاءات الكاذبة لـ هيرموسو. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وأرفق الاتحاد الإسباني في بيانه، أربع صور من حفل توزيع الميداليات، وقال إنها توضح صحة ادعاء روبياليس بأن هيرموسو حملته.

جاء ذلك تعقيبًا على البيان المُشترك الصادر من اتحاد لاعبات كرة القدم المحترفات في إسبانيا، مؤكدات أنهن لن يخضن مباريات دولية في حال استمرار روبياليس في منصبه رئيسًا للاتحاد.

وكان المنتخب الإسباني قد توّج بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على منتخب إنجلترا بهدف نظيف، في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها أستراليا ونيوزيلندا.