الاتحاد الإسباني يُدعم لويس روبياليس بعد أزمته مع لاعبة منتخب السيدات

دعم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رئيسه لويس روبياليس، بعد أزمته الأخيرة مع جيني هيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا.

وتعرض لويس روبياليس لانتقادات عنيفة، بعدما فاجأ الجميع بمعانقته جيني هيرموسو، لاعبة منتخب إسبانيا، بحرارة، وتقبيلها، أثناء تسلمها الميدالية الذهبية بعد التتويج ببطولة كأس العالم للسيدات، الأمر الذي أبدت اللاعبة، عدم رضاها عنه، ليواجه لويس الكثير من الانتقادات.

وحقق المنتخب الإسباني بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على منتخب إنجلترا بهدف نظيف، في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها أستراليا ونيوزيلندا.

الاتحاد الإسباني لكرة القدم يعلن دعمه لرئيسه لويس روبياليس

وأصدر الاتحاد الإسباني بيانًا رسميًا، أكد خلاله دعمه للرئيس لويس روبياليس، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن روبياليس، وإثبات الادعاءات الكاذبة لـ هيرموسو أو مَنْ يتحدثون نيابة عنها بشأن ما حدث.

وأضاف الاتحاد الإسباني في بيانه: "في ظل حكم القانون.. تبطل الحقائق والأدلة الآراء، ويتم دحض الأكاذيب في المحكمة، وسيظهر الاتحاد ورئيسه كلَّ كذبة نشرها شخص نيابة عن اللاعبة أو اللاعبة ذاتها".

وأرفق الاتحاد الإسباني في بيانه، أربع صور من حفل توزيع الميداليات، وقال إنها توضح صحة ادعاء روبياليس بأن هيرموسو حملته.

بيان الاتحاد الإسباني لكرة القدم لدعم لويس روبياليس

الاتحاد الإسباني يرد على بيان اتحاد لاعبات كرة القدم المحترفات في إسبانيا

جاء ذلك تعقيبًا على البيان المُشترك الصادر من اتحاد لاعبات كرة القدم المحترفات في إسبانيا، مؤكدات أنهن لن يخضن مباريات دولية في حال استمرار روبياليس في منصبه رئيسًا للاتحاد.

كما حظيت الاعبة جيني هيرموسو، بدعم كبير خلال الأيام الماضية، وعلى رأسها الحكومة الإسبانية التي أدانت ما قام به روبياليس، رغم أن الحكومة لا يُمكنها إقالته من منصبه.

ولذلك دعت الحكومة الإسبانية للجوء إلى المحكمة الإدارية الرياضية وكافة الهيئات المختصة، من أجل إيقاف روبياليس.

لويس روبياليس يرفض الاستقالة من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم

وبعد العاصفة العنيفة التي تعرّض لها، خرج روبياليس ليعتذر عما فعله في بيان رسمي، ولكنه رفض الاستقالة من منصبه، رغم فتح تحقيق معه من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الأيام الماضية. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وقال روبياليس أن العناق والقُبلة كانت عفوية ومتبادلة وحدثت بالتراضي، وهو الأمر الذي نفته اللاعبة جيني هيرموسو، مؤكدة أن ما حدث لم يكن بالتراضي، وأنها لم توافق على الأمر.