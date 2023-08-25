رئيس الاتحاد الإسبانى: قبّلت لاعبة المنتخب النسائى بموافقتها.. ولن أستقيل

أكد لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عدم نيته استقالته من منصبه في ظل الحملة التي يتعرض لها، بعد تقبيله جيني هيرموسو لاعبة المنتخب النسائي.

وكان روبياليس قد فاجأ الجميع بمعانقته جيني هيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا، بحرارة، وتقبيلها في فمها، أثناء تسلمها الميدالية الذهبية بعد التتويج ببطولة كأس العالم للسيدات، الأمر الذي أبدت اللاعبة، عدم رضاها عنه، ليواجه لويس الكثير من الانتقادات.

ودعا الاتحاد الإسباني لاجتماع للجمعية العمومية، اليوم، لمناقشة تلك المسألة، حيث خرجت تقارير تؤكد أن روبياليس سيستقيل من منصبه، إضافة لفتح «فيفا» ملف إجراءات تأديبية ضده، لكنه أكد تمسكه بالبقاء.

لويس روبياليس يشرح ما حدث مع جينى هيرموسو

وقال روبياليس خلال كلمته: "أنا على استعداد لأن يتم التشهير بي، بسبب دفاعي عن مبادئي، شنت جمعيات النسوية المتشددة الزائفة، بالإضافة لـ تيباس (رئيس رابطة الدوري الإسباني)، وأولئك الذين كانوا دائمًا، كثيرًا، مثل معظم الصحافة هنا، سوف يقتلونني وسيستمرون في القيام بذلك، لكن الحقيقة هي الحقيقة".

وأوضح: "من داخل أعماق قلبي، لا أهتم، أفضل ما في كرة القدم الإسبانية موجود هنا، تلك الحملة لا تستجيب للحقيقة، تم اتهامي بالسرقة وبتحصيل عمولات، لن يثبتوا أيًا من ذلك أبدًا لأنني لم أفعل ذلك ولم آخذ يورو قط".

وأضاف: "قلت لـ جيني، انس ركلة الجزاء، فبدونك لن نكن لنفوز بكأس العالم، قامت بالاقتراب مني، فقلت لها: "أقرب؟"، فقالت لا بأس، ومن ثم حدث الأمر.. كنت في لحظة من النشوة، أريد أن أعتذر عن الحدث الذي حدث في المنصة".

واختتم: "اعتذرت، وأوضحت أن القبلة كانت بالموافقة، هل تعتقدون أن هذا يستحق هذه الحملة؟ هل يستحق هذا استقالتي؟ حسنًا.. سأخبركم بشيء، لن أستقيل، لن أستقيل، لن أستقيل، لن أستقيل، لن أستقيل".