"فيفبرو" يطالب باتخاذ إجراء عاجل ضد رئيس الاتحاد الإسبانى بعد تقبيله "هيرموسو"

انتقد الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) سلوك لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في حفل تتويج منتخب بلاده للسيدات بكأس العالم.

وكان لويس روبياليس قد قبل جيني هيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا من فمها بعد التتويج بكأس العالم، لتؤكد اللاعبة أنها لم يُعجبها ذلك التصرف.

وتُوج منتخب إسبانيا لكرة القدم للسيدات ببطولة كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ بعد الفوز على إنجلترا في النهائي بهدف نظيف.

بيان الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين

ودعا (فيفبرو) في بيان له، الأربعاء، إلى إجراء فوري تجاه سلوك رئيس الاتحاد الإسباني، كما دعا إلى التحقيق في الواقعة وفقًا لميثاق الأخلاقيات الخاص بالاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

وأضاف البيان : "نشدد على أنه من المؤسف أن تتلطخ لحظة خاصة للغاية للاعبات منتخب إسبانيا على شاشات التلفاز وعلى مرأى من الجماهير في العالم أجمع بسلوك فرد مسؤول".

وأوضح (فيفبرو) أن أي سلوك جسدي تجاه اللاعبات هو أمر غير مبرر وغير مقبول تحت أي مسمى، خاصة في موقف مع شخص يشغل منصبًا ولديه سلطة عليهم في نطاق عملهم.

وتسببت هذه الواقعة في حالة من الجدل، واعتذر روبياليس بعدها ولكن بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا قال إن هذا الاعتذار لم يكن كافيًا.

وقال سانشيز أمس الثلاثاء: "ما شاهدناه إيماءة غير مقبولة ولكن اعتذار السيد روبياليس أيضًا ليس كافيًا وحتى غير مناسب، لذلك يجب عليه أن يتخذ خطوات لتوضيح ما رأيناه جميعًا في وسائل الإعلام".

وكانت هناك العديد من المطالبات باستقالة روبياليس كنتيجة لما فعله، ولكن ذكرت تقارير رياضية إخبارية إسبانيا، الأربعاء، أن هذا على الأرجح لن يحدث حيث يتوقع أن يحظى روبياليس بدعم الجمعية العمومية.

ودعا الاتحاد الإسباني لكرة القدم لعقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة، وفتح تحقيقًا داخليًا في الواقعة.