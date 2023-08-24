الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"فيفبرو" يطالب باتخاذ إجراء عاجل ضد رئيس الاتحاد الإسبانى بعد تقبيله "هيرموسو"

لويس روبياليس - جيني
لويس روبياليس - جيني هيرموسو

انتقد الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو)  سلوك لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في حفل تتويج منتخب بلاده للسيدات بكأس العالم.

وكان لويس روبياليس قد قبل جيني هيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا من فمها بعد التتويج بكأس العالم، لتؤكد اللاعبة أنها لم يُعجبها ذلك التصرف.

وتُوج منتخب إسبانيا لكرة القدم للسيدات ببطولة كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ بعد الفوز على إنجلترا في النهائي بهدف نظيف.

txt

منتخب إسبانيا للسيدات يتوّج بلقب كأس العالم 2023 لأول مرة في التاريخ

txt

إسبانيا تلامس المجد وتصبح البطل الخامس في كأس العالم للسيدات

بيان الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين

 ودعا (فيفبرو) في بيان له، الأربعاء، إلى إجراء فوري تجاه سلوك رئيس الاتحاد الإسباني، كما دعا إلى التحقيق في الواقعة وفقًا لميثاق الأخلاقيات الخاص بالاتحاد الدولي للعبة  "فيفا".

 وأضاف البيان : "نشدد على أنه من المؤسف أن تتلطخ لحظة خاصة للغاية للاعبات منتخب إسبانيا على شاشات التلفاز وعلى مرأى من الجماهير في العالم أجمع بسلوك فرد مسؤول".

 وأوضح (فيفبرو) أن أي سلوك جسدي تجاه اللاعبات هو أمر غير مبرر وغير مقبول تحت أي مسمى، خاصة في موقف مع شخص يشغل منصبًا ولديه سلطة عليهم في نطاق عملهم.

 وتسببت هذه الواقعة في حالة من الجدل، واعتذر روبياليس بعدها ولكن بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا قال إن هذا الاعتذار لم يكن كافيًا.

 وقال سانشيز أمس الثلاثاء: "ما شاهدناه إيماءة غير مقبولة ولكن اعتذار السيد روبياليس أيضًا ليس كافيًا وحتى غير مناسب، لذلك يجب عليه أن يتخذ خطوات لتوضيح ما رأيناه جميعًا في وسائل الإعلام".

 وكانت هناك العديد من المطالبات باستقالة روبياليس كنتيجة لما فعله، ولكن ذكرت تقارير رياضية إخبارية إسبانيا، الأربعاء، أن هذا على الأرجح لن يحدث حيث يتوقع أن يحظى روبياليس بدعم الجمعية العمومية.

 ودعا الاتحاد الإسباني لكرة القدم لعقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة، وفتح تحقيقًا داخليًا في الواقعة.

الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين فيفبرو لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني روبياليس منتخب اسبانيا

الأكثر قراءة

عاجل .. استقالة مارجريت عازر من حزب المحافظين

«الشاهد».. ناهد إمام تكشف كواليس خلاف عزة الجرف وزوجة عصام العريان

ناهد إمام لـ"الشاهد": الإخوان لا يسمحون للفتيات الزواج من خارج الجماعة

مصرع عامل بطعنات نافذة على يد أب ونجليه فى القليوبية

مصادر: التجديد لـ رامى الدكانى رئيسا للبورصة عاما إضافيا خلال ساعات

الجزائر ونيجيريا تبحثان فرص الحل السلمى لأزمة النيجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

محاسن السنوسي

ترند اليوم

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)