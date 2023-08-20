إسبانيا تلامس المجد وتصبح البطل الخامس في كأس العالم للسيدات

لم يسبق أن تواجه من قبل منتخبا إسبانيا، وإنجلترا في بطولة كأس العالم للسيدات منذ انطلاقها في 1991 في الصين لا في دور المجموعات ولا في الأدوار الإقصائية ومن ثم كانت المواجهة بينهما في المباراة النهائية في كأس العالم 2023 في أستراليا ونيوزيلندا هي الأولى.

وتمكنت إسبانيا في هذه المواجهة من الانتصار على إنجلترا بنتيجة هدف نظيف للتتوج باللقب الأول في تاريخها في المشاركة الثالثة فقط لها.

إسبانيا في نسخة 2015

هذه هى المرة الأولى التي تصل فيها إسبانيا إلى هذه المرحلة، ففي أول مشاركة لها في كأس العالم 2015 في كندا عجزت عن تجاوز دور المجموعات إذ قبعت في قاع المجموعة الخامسة حيث لم تجمع سوى نقطة من تعادل وحيد مع منتخب كوستاريكا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الجولة الأولى وتلقت هزيمتين على يد منتخبي البرازيل بنتيجة هدف دون رد في الجولة الثانية، وكوريا الجنوبية بنتيجة 1 – 2 في الجولة الثالثة.

إسبانيا في نسخة 2019

وفي كأس العالم 2019 بفرنسا خرجت إسبانيا من دور الـ16 على يد أمريكا بخسارتها بنتيجة 1/2، وقبل خروجها حلت وصيفة في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط جمعتها من انتصار واحد على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 3/1 في الجولة الأولى وتعادل واحد كان بنتيجة سلبية مع منتخب الصين في الجولة الثالثة أما في الجولة الثانية، فقد تلقى هزيمة على يد منتخب ألمانيا بنتيجة هدف دون مقابل.

إسبانيا والتتويج باللقب لأول مرة

في البطولة المنتهية احتلت إسبانيا المركز الثاني في المجموعة الثالثة بحصدها 6 نقاط من انتصارين على منتخبي كوستاريكا، وزامبيا بنتيجتي ثلاثية نظيفة، و5 أهداف دون رد في الجولتين الأولى، والثانية على الترتيب.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة تلقى هزيمة كبيرة على يد منتخب اليابان بـ4 أهداف دون مقابل.

وفي دور ثمن النهائي أقصى منتخب سويسرا بالفوز عليه بنتيجة ثقيلة 5 – 1.

وفي دور الثمانية أطاح بمنتخب هولندا بصعوبة بالتغلب عليه 2 – 1 بعد الوقت الإضافي إذ انتهى الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لكل منهما.

وفي دور قبل النهائي أقصى بمنتخب السويد إذ فاز عليه بنتيجة 2 – 1.

على الجانب الآخر هذه أول مرة أيضا تبلغ فيها إنجلترا المباراة النهائية لكن في 6 مشاركات.

أفضل نتائج إنجلترا في كأس العالم

وكانت أفضل نتائجها هي الحصول على الميداليه البرونزية في كأس العالم 2015 بانتصارها على ألمانيا بنتيجة هدف نظيف.

وفي كأس العالم 2019 احتلت المركز الرابع بخسارتها أمام منتخب السويد بنتيجة 1 – 2.

مشوار إنجلترا حتى النهائي

وفي البطولة المنقضية في دور المجموعات إنجلترا منتخب واحد من 3 منتخبات فقط استطاعت أن تتصدر مجموعتها بالعلامة الكاملة 9 نقاط حيث احتلت مقدمة المجموعة الرابعة من 3 انتصارات منها انتصاران بنفس النتيجة هدف دون رد على منتخبي هايتي، والدنمارك في الجولتين الأولى، والثانية على الترتيب، وفي الجولة الثالثة فازت بنتيجة ثقيلة 6/1 على الصين.

وفي دور الـ16 تجاوزت منتخب نيجيريا بصعوبة شديدة لأنها تمت بضربات ترجيحية 4/2 عقب انتهاء المباراة بنتيجة التعادل السلبي.

وفي دور ربع النهائي تخطى منتخب كولومبيا بالتغلب عليه بنتيجة 2 – 1.

وفي دور نصف النهائي تعدى منتخب أستراليا بالفوز عليها بنتيجة 3 – 1.

إسبانيا البطل الخامس

وباتت إسبانيا هى البطل الخامس بعد منتخبات أمريكا صاحب الرقم القياسي 4 ألقاب تليه ألمانيا بلقبين بينما النرويج، والبايان، ففي رصيد كل منهما لقب وحيد.