منتخب إسبانيا للسيدات يتوّج بلقب كأس العالم 2023 لأول مرة في التاريخ

توّج منتخب إسبانيا للسيدات بلقب كأس العالم 2023 لأول مرة في تاريخها، بعد الفوز على منتخب إنجلترا في المباراة النهائية.

منتخب إسبانيا للسيدات يتوّج بلقب كأس العالم 2023 لأول مرة في تاريخه

وحقق منتخب إسبانيا للسيدات فوزًا ثمينًا وصعبًا على إنجلترا بهدف نظيف، سجلته اللاعبة أولجا كارمونا في الدقيقة 29 من زمن المباراة، التي أقيمت في مدينة "سيدني" بأستراليا، في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

وحصد منتخب إسبانيا للسيدات لقب كأس العالم لأول مرة في تاريخه، وسط حضور جماهيري نحو 75 ألف متفرج.

وتمكّن منتخب إسبانيا للسيدات من السيطرة على مجريات المباراة، وترجمت ذلك بهدف قوي ومميز من أولجا كارمونا في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول، وكادت إسبانيا أن تعزز تقدمها بهدف ثاني قبل انتهاء الشوط الأول بهجمة قوية في الدقيقة 37، ولكن حارسة مرمى منتخب إنجلترا تصدت لها.

وقبل دقائق من نهاية الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة 41 من زمن اللقاء، كان منتخب إنجلترا للسيدات قريبًا من إدراك التعادل من هجمة خطيرة، ولكن الكرة مرت بجانب مرمى إسبانيا.

ومع انطلاق الشوط الثاني من المباراة، استمرت المحاولات من منتخب إنجلترا لتعديل النتيجة، بينما حاولت إسبانيا تسجيل هدفًا آخر، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل، ليتم الإعلان عن تقدم منتخب إسبانيا وتتويجه بلقب كأس العالم للسيدات 2023 لأول مرة في تاريخه.

ويُعد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر تتويجًا بلقب كأس العالم للسيدات بواقع 4 ألقاب، يليه منتخب ألمانيا بواقع مرتين، ثم منتخبي النرويج واليابان برصيد لقب واحد.

وشارك 32 منتخبًا في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للسيدات، وذلك لأول مرة منذ انطلاق المسابقة، حيث كانت تشهد مشاركة 24 منتخبًا منذ عام 2015.