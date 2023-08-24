بسبب قبلة نهائي كأس العالم للسيدات.. "فيفا" يقرر فتح تحقيق مع لويس روبياليس

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فتح تحقيق ضد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، بسبب تصرفاته المسيئة بعد نهائي كأس العالم للسيدات مؤخرا.

وشهد نهائي كأس العالم للسيدات، التي جمع بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا، الأحد الماضي، وتوج باللقب الماتدور، قيام روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بتقبل أحدى لاعبية الفريق الإسباني من فمها، أثناء تسليمه الميداليات.

وقابل تصرف روبياليس، بهجوم عنيف من الجميع، وهو ما اعترضت عليه منظمات حقوق المرأة وكذلك العديد من المؤسسات التابعة للمملكة الإسبانية، على مدار الأيام القليلة الماضية، وصلت إلى حد طلب البعض بإقالته.

وأصدر "فيفا"، بيانا عن واقعة روبياليس بنهائي كأس العالم للسيدات، جاء نصه كالتالي:

«أبلغت اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الخميس، أنها ستفتح تحقيقًا ضده بناءً على الأحداث التي وقعت بعد نهائي كأس العالم للسيدات».

وأضاف "فيفا" في بيانه: «ما حدث يعد انتهاكًا صارخًا للمادة 13 في الفقرتين الأولى والثانية من قانون الانضباط الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم».

وأكمل "فيفا": «لن ننشر بيانات إعلامية أخرى في الفترة المقبلة، حتى يتم الانتهاء من التحقيقات وصدور قرارات رسمية جديدة».

وأتم "فيفا" في بيانه:«ويكرر فيفا التزامه التام تجاه التعامل بأسلوب راقي واحترام جميع الأفراد ويدين بشكل أي شيء يتعارض مع ذلك».