ريال مدريد يصدر بيانًا بشأن أزمة لويس روبياليس مع لاعبة منتخب إسبانيا

عبر نادي ريال مدريد الإسباني عن تأييده لقرار رئيس المجلس الأعلى للرياضة بتحويل لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم للمحكمة الرياضية.

وتعرض روبياليس لانتقادات عنيفة بعدما فاجأ الجميع بمعانقته جيني هيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا، بحرارة، وتقبيلها في فمها، أثناء تسلمها الميدالية الذهبية بعد التتويج ببطولة كأس العالم للسيدات، الأمر الذي أبدت اللاعبة، عدم رضاها عنه، ليواجه لويس الكثير من الانتقادات.

ودعا الاتحاد الإسباني لجمعية عمومية غير عادية اليوم لمناقشة ماحدث أثناء التتويج ببطولة كأس العالم للسيدات، خاصة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فتح تحقيقًا مع روبياليس بشأن ماحدث مع جيني هيرموسو.

ريال مدريد يدعم قرار رئيس المجلس الأعلى للرياضة ضد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم

وأصدر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء نصه كالآتي: "بعد مثول لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، أمام الجمعية العمومية غير العادية اليوم يود ريال مدريد أن يوضح ما يلي: "يؤيد نادينا بشكل كامل القرار الذي اتخذه فيكتور فرانكوس، رئيس المجلس الأعلى للرياضة، برفع القضية على الفور للمحكمة الإدارية الرياضية".

وأضاف البيان: "من الآن فصاعدًا، يثق ريال مدريد في الإجراءات التي تتخذتها الهيئات المختصة ذات الصلة بهذه القضية مثل المجلس الاعلى للرياضة".



وأنهى: "يدعم النادي فريقنا لكرة القدم النسائية ويكرر تهنئته على الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب بالفوز بكأس العالم وسيواصل العمل على تطور ونمو كرة القدم النسائية في بلادنا".

المنتخب الإسباني يحقق بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات لأول مرة في تاريخه

وحقق المنتخب الإسباني بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز على منتخب انجلترا في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها أستراليا ونيوزيلندا بهدف دون رد.