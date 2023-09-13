الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منافس مصر.. المغرب تتغلب على بوركينا فاسو فى مباراة ودية

مباراة المغرب وبوركينا
مباراة المغرب وبوركينا فاسو

حقق منتخب المغرب، الفوز على بوركينا فاسو بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، في المواجهة الودية التي جمعت الفريقين، في مدينة لنس الفرنسية.

وسجل عز الدين أوناحي هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

وشهدت بداية اللقاء، دقيقة حداد على أرواح ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، يوم الجمعة الماضي.

 ويستعد المنتخب المغربي لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا التي تنطلق في كوت ديفوار، خلال شهري يناير وفبراير من العام المقبل، وكذلك تصفيات كأس العالم حيث يتواجد في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات زامبيا والكونغو برازفيل وتنزانيا والنيجر وإريتريا.

على الجانب الأخر، سيخوض منتخب بوركينا فاسو كأس أمم إفريقيا، إلى جانب تواجده في المجموعة الأولى بتصفيات المونديال إلى جانب منتخبات مصر وغينيا بيساو وسيراليون وأثيوبيا وجيبوتي.

وستقام مباريات الجولتين الأولى والثانية من تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026، خلال الفترة ما بين 13 إلى 2 نوفمبر المقبل.

يذكر أن منتخب مصر، سيبدأ مشواره بمواجهة جيبوتي بالقاهرة، في مباراة الجولة الأولى، قبل أن يحل ضيفًا على سيراليون، في مباراة الجولة الثانية، وذلك في نوفمبر المقبل.

بوركينا فاسو عز الدين أوناحي المغرب منتخب مصر جيبوتي

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