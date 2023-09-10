أخبار الظهيرة|البنك المركزى طرح أذون خزانة بـ40 مليار جنيه.. وكريم عبدالعزيز يعود لـ"الحشاشين"

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية وغيرها، يقدم "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار الظهيرة".

كريم عبدالعزيز يعود إلى "الحشاشين"

يستأنف النجم كريم عبدالعزيز مساء اليوم تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "الحشاشين"، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، وذلك عقب انتهاء عطلته الصيفية التي قضاها بصحبة أسرته في إحدى المدن الساحلية.. للمزيد اضغط هنا.

موقف ميسى من المشاركة فى مباراة الأرجنتين وبوليفيا

يحوم الغموض حاليًا حول إمكانية مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، رفقة منتخب بلاده الأرجنتين أمام بوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.. للمزيد اضغط هنا.

التعليم: تسليم المعلمين الجدد عقود تعيينهم بداية العام الدراسى الجديد

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإنهاء كل ضوابط تعيين وتسكين المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة "30 ألف معلم".. للمزيد اضغط هنا.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار خلال مستهل التعاملات الصباحية الأحد في بورصة الدواجن، حيث شهدت الأسعار استقرارًا خلال الفترة الماضية.. للمزيد اضغط هنا.

برلماني: دعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة واجب على كل مصري

قال النائب مصطفى قدري الشريف، عضو مجلس الشيوخ، إن تأييدنا ودعمنا لترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة واجب على كل مصري ومصرية لما تحقق وما يتحقق على أرض الواقع.. للمزيد اضغط هنا.

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 17.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.. للمزيد اضغط هنا.