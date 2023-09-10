كاتب صحفى: مصر تمتلك البنية التحتية القادرة على استيعاب أى مشروع عالمى

قال جميل عفيفي، الكاتب الصحفي ، إن مصر قادرة وتمتلك البنية التحتية القوية التي تمكنها أن تكون مركزًا عالميًا لتخزين وتداول الحبوب على مستوى العالم في الوقت الحالي، لأنه منذ عام 2014 وهناك استراتيجية واضحة من الدولة للزراعة وتخزين الحبوب الاستراتيجية.

وأضاف "جميل"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تمتلك البنية التحتية الحقيقية القادرة على استيعاب أى مشروع عالمي، ولدينا أيضًا المنطقة الاقتصادية في قناة السويس ويمكن أن يتم إنشاء المركز بها وتستطيع مصر من خلالها بما فيها من حركة الملاحة والشحن والتخزين أن تكون متصلة مع العالم.

تخزين الحبوب بشكل علمي صحيح والمحافظة عليها

وأكد الكاتب الصحفي، أن استراتيجية الدولة ترتب عليها خلال السنوات الماضية، إنشاء العديد من الصوامع للقمح من أجل تخزين الحبوب بشكل علمي صحيح والمحافظة عليها من الرطوبة وعوامل الطقس المتغيرة.