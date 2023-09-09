السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مليار يورو.. عرض تاريخى من باريس سان جيرمان لتجديد عقد مبابى

كيليان مبابي
كيليان مبابي

لا يزال الحديث مستمرًا عن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، رفقة ناديه رغم انتهاء الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط اسم مبابي بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، في ظل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته، على رأسها نادي ريال مدريد الإسباني.

باريس سان جيرمان يُخطط لتقديم عرض تاريخى لتجديد عقد مبابى

ووفقًا لما ذكرته شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن مسئولي باريس سان جيرمان يخططون لتقديم عرض تاريخي جديد لإقناع مبابي بالبقاء في الفريق.

وأوضحت الشبكة الإسبانية، أن مُلّاك باريس سان جيرمان القطريين وافقوا على تقديم عرض تاريخي آخر، في محاولة جديدة للإبقاء على خدمات مبابي لفترة أطول.

وأشارت الشبكة في تقريرها، إلى أن إدارة باريس سان جيرمان تدرس تقديم عرض تاريخي يبلغ قيمته مليار يورو، لإقناع مبابي بالموافق على تجديد عقده حتى صيف 2029.

ونوّهت الشبكة الإسبانية إلى أنه بموجب العقد الجديد، فإن كيليان مبابي سيحصل على 200 مليون يورو سنويًا.

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وفي حال موافقة مبابي على العرض الجديد، فإنه سيصبح اللاعب الأعلى أجرًا في العالم، متساويًا مع النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، الذي يتقاضى الراتب ذاته.

يأتي ذلك عقب تقرير صحيفة "ليكيب"، والذي أفاد أن مبابي تنازل عن أكثر من 100 مليون يورو، مكافأة ولاء لصالح باريس سان جيرمان من أجل العودة للمشاركة مع الفريق مرة أخرى.

وعاد كيليان مبابي للمشاركة مع باريس سان جيرمان في بطولة الدوري الفرنسي، حيث شارك في ثلاث مباريات، سجل خلالهم خمس أهداف حتى الآن، يتصدر بها ترتيب هدّافي المسابقة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الفرنسي، صاحب الـ24 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2024.

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