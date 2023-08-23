بعد تصريحات والدته.. أزمة جديدة تواجه مبابي في باريس سان جيرمان

لا يزال مسلسل أزمة النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، مستمرة مع إدارة ناديه في ظل توتر العلاقة بين الطرفين.

وارتبط اسم مبابي بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، في ظل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته، على رأسها نادي ريال مدريد الإسباني.

أزمة استبعاد مبابي من الجولة التحضيرية والجولة الافتتاحية من الدوري الفرنسي

وبدأ مسلسل الأزمات برفض مبابي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان؛ نظرًا لرغبته في الرحيل هذا الصيف أو الانتظار حتى نهاية عقده في يونيو 2024، وخوض تحدٍ جديد مع نادٍ آخر.

وبسبب رفضه، قرر لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بالاتفاق مع إدارة النادي، استبعاد اللاعب من جولة الفريق التحضيرية الصيفية، وكذلك استبعاده من مواجهة لوريان في الجولة الافتتاحية من الدوري الفرنسي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ولكن منذ ما يقرب من أسبوع، أعلن نادي باريس سان جيرمان في بيانه الرسمي، عن عودة مبابي للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد قرار إيقافه.

وبالفعل شارك كبديل في مباراة باريس سان جيرمان أمام تولوز، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي.

أزمة مبابي مع ناصر الخليفي.. وتصريحات والدته بأنه يتم معاملة نجلها مثل "الكلب"

وأشارت التقارير الصحفية في وقت سابق، إلى وجود توتر كبير بين كيليان مبابي وناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، منذ الاجتماع الذي جمع بينهما يوم 8 أغسطس الماضي، وتهديد بإبقاء اللاعب على دكة البدلاء أسيرًا.

وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الأمور قد تحسنت في الوقت الحالي بين الطرفين، ولكن لم يتم حسم مصير اللاعب بشكل نهائي، سواء بتجديد عقده، أو السماح له بالرحيل هذا الصيف والاستفادة منه ماديًا، أو الانتظار حتى انتهاء عقده ورحيله بالمجان.

الأمر الذي دفع والدته ووكيلة أعماله، فايزة العماري، الخروج عن صمتها وإظهار غضبها بشكل واضح وشن هجومًا حادًا ضد ناصر الخليفي، مؤكدة أن إدارة النادي الفرنسي تتعامل مع نجلها مثل "الكلب" –حسب وصفها-.

أزمة مبابي مع شارة القيادة في باريس سان جيرمان

ولم تنتهِ الأمور عند هذا الحد، ليظهر فصلًا جديدًا من مسلسل أزمات مبابي، حيث كشفت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، أن هناك صدمة جديدة تلقاها اللاعب بعد عودته للتدريبات والمباريات مع باريس سان جيرمان.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية، أن مبابي لن يكون القائد الأول لفريق باريس سان جيرمان في الموسم الجاري 2023-2024.

وأضافت الإذاعة في تقريرها، أن فريق باريس سان جيرمان، تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، أجرى تصويتًا بشأن قادة الفريق، والذي شهد تواجد مبابي في المركز الرابع، في تراجع واضح لشعبيته بين زملائه؛ بسبب غموض مستقبله داخل الفريق.

بينما سيكون "ماركينيوس" القائد الأول لفريق باريس سان جيرمان، يليه "دانيلو بيريرا"، ثم "كيمبيمبي"، والرابع هو كيليان مبابي.