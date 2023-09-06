الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ناصر الخليفي يُنهي الخلاف: كيليان مبابي لاعب استثنائي ورائع

كيليان مبابي وناصر
كيليان مبابي وناصر الخليفي

أشاد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بالنجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق، رغم الخلاف بينهما خلال الفترة الماضية.

وشهدت الفترة الماضية حالة كبيرة من الشد والجذب بين ناصر الخليفي وكيليان مبابي؛ بسبب رفض الأخير تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، في ظل رغبته في ارتداء قميص نادي ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.

وبسبب رفضه، قرر لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بالاتفاق مع إدارة النادي، استبعاد اللاعب من جولة الفريق التحضيرية الصيفية، وكذلك استبعاده من مواجهة لوريان في الجولة الافتتاحية من الدوري الفرنسي، قبل عودته إلى التدريبات الجماعية للفريق مجددًا بشكل طبيعي.

ناصر الخليفي يُشيد بلاعبه كيليان مبابي وبدوره في باريس سان جيرمان

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، نقلًا عن نظيرتها "ريكورد" البرتغالية، تصريحات ناصر الخليفي، قائلًا: "كيليان مبابي لاعب استثنائي وشخص رائع، ويصنع الفارق في المباريات".

كما أشاد ناصر الخليفي بالمدرب لويس إنريكي، قائلًا: "كذلك نمتلك مدربًا رائعًا ومديرًا رياضيًا مميزًا".

وأوضح: "أنا سعيد للغاية بالروح الموجودة في باريس سان جيرمان في الوقت الحالي".

وتابع: "لم يكن الفريق مُتحدًا بهذا الشكل من قبل، سواء داخل الملعب أو خارجه، وهذا أمر جيد للغاية".

واختتم الخليفي تصريحاته، مؤكدًا: "الآن نحن نركز بشكل أكبر على الأداء وأسلوب اللعب، وفي حال الاستمرار على هذا المنوال، فإن النتائج ستظهر بعد ذلك".

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يأتي ذلك عقب تقرير صحيفة "ليكيب"، والذي أفاد أن مبابي تنازل عن أكثر من 100 مليون يورو، مكافأة ولاء لصالح باريس سان جيرمان من أجل العودة للمشاركة مع الفريق مرة أخرى.

وعاد كيليان مبابي للمشاركة مع باريس سان جيرمان في بطولة الدوري الفرنسي، حيث شارك في ثلاث مباريات، سجل خلالهم خمس أهداف حتى آن، يتصدر بها ترتيب هدّافي المسابقة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الفرنسي، صاحب الـ24 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2024.

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