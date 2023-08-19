ليكيب: مشادة بين الخليفى ومبابى بسبب أزمة عقده مع باريس سان جيرمان

لا يزال مسلسل أزمة النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، مستمرًا مع ناديه، رغم عودته إلى التدريبات الجماعية للفريق.

وارتبط اسم مبابي بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، في ظل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته، على رأسها نادي ريال مدريد الإسباني.

ورفض مبابي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان؛ نظرًا لرغبته في الرحيل هذا الصيف أو الانتظار حتى نهاية عقده في يونيو 2024، وخوض تحدٍ جديد مع نادٍ آخر.

وبسبب رفضه، قرر لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بالاتفاق مع إدارة النادي، استبعاد اللاعب من جولة الفريق التحضيرية الصيفية، وكذلك استبعاده من مواجهة لوريان في الجولة الافتتاحية من الدوري الفرنسي.

ولكن منذ ما يقرب من أسبوع، أعلن نادي باريس سان جيرمان في بيانه الرسمي، عن عودة مبابي للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد قرار إيقافه.

مشادة بين ناصر الخليفي ومبابي بسبب أزمة عقده مع باريس سان جيرمان

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، عقد اجتماعًا مع مبابي خلال الأيام الماضية، وتحديدًا يوم 8 أغسطس الماضي، الذي شهد توترًا كبيرًا بين الثنائي.

وكشفت الصحيفة الفرنسية كواليس الاجتماع، حيث قال ناصر الخليفي: "سترى، لن تلعب كرة القدم مجددًا، ولن نستسلم لطلباتك".

ليرد مبابي: "حسنًا، ستكون أنت الرئيس الوحيد الذي لا يجعلني ألعب كرة القدم".

وأكدت الصحيفة الفرنسية في تقريرها، أن الأمور الآن قد تحسنت بين ناصر الخليفي ومبابي، ولكن لم يتضح حتى الآن المصير النهائي للاعب.

موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره تولوز، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الجديد 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد تولوز في الدوري الفرنسي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.