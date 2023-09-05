الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: مبابى تنازل عن 100 مليون يورو للعودة لباريس سان جيرمان

كيليان مبابي
كيليان مبابي

كشفت تقارير صحفية عن كواليس عودة الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، للمشاركة مع فريقه بعد أزمة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتفاقمت أزمة مبابي مع إدارة ناديه خلال الفترة الماضية، ووصلت إلى حد عرضه للبيع من قبل إدارة النادي، بعدما أبلغهم بعدم رغبته في تفعيل شرط التمديد، الذي كان منصوصًا عليه في أثناء توقيعه على التجديد الأخير في الصيف الماضي، وهو ما أغضب إدارة النادي لرفضها رحيله بشكل مجاني، وأبلغته بأنه يجب عليه التوقيع على عقد جديد أو الرحيل قبل مطلع الموسم، ولكن الأزمة انتهت في الأيام الأولى من بداية الموسم وعاد للمشاركة مع الفريق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن كيليان مبابي وافق على التنازل عن مبلغ 100 مليون يورو، مكافأة ولاء لصالح باريس سان جيرمان من أجل العودة للمشاركة مع الفريق مرة أخرى.

ولعب مبابي 3 مباريات مع باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم الجاري، وسجل 5 أهداف.

لا تمديد فى عقد مبابى مع باريس سان جيرمان

وأفادت ليكيب بأنه رغم تنازل مبابي عن مكافأة الولاء المذكورة فإنه لن يمدد عقده مع باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بحلول 30 يونيو 2024.

وسبق أن ذكرت صحيفة ليكيب أن باريس سان جيرمان أبلغ مبابي بأنه في حالة تمسكه بموقفه بالرحيل مجانًا في نهاية الموسم المقبل سيضطر النادي إلى بيع بعض اللاعبين المهمين في الفريق، بالإضافة إلى مراجعة سياسة اندماج لاعبي الأكاديمية مع النادي وكذلك إقالة بعض موظفي النادي ومجموعة عواقب اقتصادية على النادي.

وانضم مبابي لصفوف باريس سان جيرمان معارًا من فريق موناكو مع شرط للشراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي؛ وارتبط اسمه بالانتقال لصفوف فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن إدارة النادي الملكي لم تتقدم بعرض رسمي لضمه رغم انفتاح الباريسيين على سماع عروض التعاقد مع مبابي.

ومنذ انضمامه لباريس سان جيرمان، لعب مبابي 262 مباراة وسجل 215 هدفًا وصنع 98 لزملائه في الفريق.

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