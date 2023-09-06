الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صدمة جديدة للاتحاد السعودي.. ريال مدريد يحسم موقفه بشأن ديفيد ألابا

ديفيد ألابا
ديفيد ألابا

يحوم الغموض حول مستقبل النجم النمساوي ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد الإسباني، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى احتمالية رحيل ديفيد ألابا عن صفوف ريال مدريد، في ظل اهتمام نادي اتحاد جدة السعودي بالتعاقد معه هذا الصيف.

ريال مدريد يحسم مستقبل ديفيد ألابا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن مسئولي ريال مدريد حسموا موقفهم النهائي بشأن مستقبل ديفيد ألابا مع الفريق في الصيف الحالي.

وأوضحت الصحيفة السعودية في تقريرها، أن إدارة ريال مدريد لم تصلها أي عروض رسمية من نادي اتحاد جدة حتى الآن.

ونشرت الصحيفة السعودية، تصريحات جوزيه أنخيل، المدير التنفيذي لريال مدريد، مؤكدًا: "النادي لم يصله أي عروض رسمية من نادي الاتحاد لضم ديفيد ألابا، الباب كان مغلقًا أمام كل شيء".

وأضاف المدير التنفيذي لفريق ريال مدريد أنه "حتى لو وصل عرض رسمي، لن يرحل ديفيد ألابا عن الفريق، وهذا قرار نهائي".

وتابع:"إنه أحد أهم لاعبينا، ونحن متمسكون بالقوام الأساسي للفريق"، موضحًا: أن "قائمة ريال مدريد تحتاج إلى كل لاعب، لذلك سيستمر معنا بشكل طبيعي".

 

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يأتي ذلك بعد التقارير الصحفية التي أفادت أن اتحاد جدة يُخطط للتعاقد مع ديفيد ألابا، وأرسل عرضًا يبلغ قيمته 40 مليون يورو، وراتب سنوي للاعب قيمته 25 مليون يورو.

كما يرغب اتحاد جدة في التعاقد مع نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، في الصيف الحالي.

يذكر أن فريق اتحاد جدة السعودي قد أبرم العديد من الصفقات المميزة خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، أبرزها الفرنسي كريم بنزيما، ومواطنه نجولو كانتي، والبرتغالي جوتا، والرباعي البرازيلي فابينيو، رومارينيو وإيجور كورونادو والحارس مارسيلو جروهي، بجانب المغربي عبد الرزاق حمد الله.

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